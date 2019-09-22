Galatasaray, Malatya'da takıldı

Türkiye Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

İki takım da maça tempolu başlarken skorda dengeyi bozan gol 23. dakikada geldi. Ömer Bayram'ın nefis ortasında kafayla topu ağlara gönderen Jean Michael Seri, Cimbom'u 1-0 öne geçirdi. Galatasaray'ın bu sezonki ilk kafa golünü kaydeden Fildişi Sahilli oyuncu, sarı kırmızılı formayla da ilk golünü atmış oldu.

Devreye 1-0 geride giren Yeni Malatyaspor, ikinci yarıda vites yükselten taraftı. Ev sahibi ekip, taraftarının da desteğiyle beraberlik golüne yaklaşırken, Galatasaray da zaman zaman farkı açacak fırsatlar yakaladı. Maçın skorunu belirleyen gol ise 89. dakikada Guilherme'den geldi: 1-1.

Bu sonuçla 8 puana yükselen Galatasaray, derbiye Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde gitti. BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 7 puana yükseldi.

Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2019, 21:08