Galatasaray Olimpija deplasmanında 3-0 rahat kazandı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Başkent Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda saat 22.00'de başlayan karşılaşmayı İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetti.
Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın 9. dakikadasında Barış Alper Yılmaz'ın takımı kontra atağa çıkardığı pozisyonu Kerem Aktürkoğlu şık bir vuruşla gole çevirdi.
Yeşil-beyazlı ekip, 20. dakikada golü buldu ancak Nelsson'a faul yapıldığı gerekçesi ile gol iptal edildi.
Abdülkerim Bardakcı'nın golü, VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
90. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasını Halil Dervişoğlu gole çevirerek karşılaşmanın skorunu belirledi.
Rövanş karşılaşması 15 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.