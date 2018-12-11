Galatasaray oynadı, Porto attı

Avrupa arenasında 'tamam ya da devam' maçına çıkan Galatasaray, sayısız pozisyona girdiği maçta Porto'ya 3-2 mağlup olsa da UEFA Avrupa Ligi biletini aldı.



Cimbom'a zorlu maçta 2 penaltı kazandıran Rodrigues, bir de asist yaparak maçın yıldızı olurken goller Feghouli ve Eren Derdiyok'tan geldi. Feghouli ayrıca bir penaltı atışından da yararlanamadı.

Galatasaray, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Çaykur Rizespor ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan futbolcular Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Muğdat Çelik ve Henry Onyekuru, Porto müsabakasında yedeğe çekildi.

Porto karşılaşmasında bu futbolcuların yerine, Maicon ile cezaları nedeniyle Çaykur Rizespor müsabakasında görev yapamayan Donk, Fernando ve Ndiaye forma giydi.

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Serdar Aziz ile sakatlıkları bulunan Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba maçın kadrosunda yer almadı.

Galatasaray maça Muslera, Mariano, Ozan Kabak, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Rodrigues ve Eren Derdiyok 11'i ile başladı.

Takımın yedek kulübesinde Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Muğdat Çelik ve Onyekuru'nun yanı sıra İsmail Çipe, Martin Linnes ve Ömer Bayram bulundu.

Maça müthiş başlayan Galatasaray, ilk dakikadan itibaren Porto kalesini ablukaya aldı. Ancak 17. dakikada Alex Telles2in ortasında kafayı vuran Felipe, Porto'yu ilk şutunda 1-0 öne geçirdi. Golden sonra konsantrasyon kaybı yaşayan sarı kırmızılı temsilcimiz, 42. dakikada Marega'nın penaltında attığı golle 2-0 feriye düştü. İlk yarının son anlarında Garry Rodrigues'in yerde kalmasıyla penaltı kazanan Galatasaray, Feghouli'nin atışı gole çevirmesiyle devreye umutlu girdi: 1-2.

Mücadelenin ikinci yarısına da çok hılzı başlayan Galatasaray, ilk yarıdaki senaryoyu yeniden yaşadı ve 57'de Oliviera'nın golüyle fark tekrar ikiye çıkardı. Pes etmeyen Cimbom'da 65. dakikada Rodrigues'in müthiş pasını asiste çeviren Eren Derdiyok skoru 3-2'ye getirdi. Golden iki dakika sonra Rodrigues Galatasaray'a bir penaltı daha kazandırsa da topun başına geçen Feghouli bu kez topu direğe nişanladı.

Kalan dakikalarda beraberlik golüne de bir çok kez yaklaşan temsilcimiz, topu çerçeveden geçiremeyince maçtan 3-2 mağlup ayrıldı.

Galatasaray bu sonuçla 4 puanda kalsa da, Lokomotiv Moskova'nın Schalke'ye yenilmesiyle averajla grubu 3. bitirdi ve UEFA Avrupa Ligi biletini aldı. Porto ise 16 puanla grubu lider tamamladı.