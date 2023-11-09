Galatasaray oyununun karşılığını alamadı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Bayern Münih ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Allianz Arena’da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 80. ve 86. dakikalarda Harry Kane kaydetti. Temsilcimizin tek golü 90+3. dakikada Cedric Bakambu'dan geldi.

Öte yandan Galatasaray, 62. dakikada Torreira ile golü buldu fakat ağlara giden top ofsayt kararı ile iptal edildi.

Bu sonuçla Galatasaray grupta 4 puanda kaldı. Lider Bayern Münih puanını 12 yaptı.

Grubun bir sonraki haftasında Galatasaray sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Bayern Münih ise evinde Kopenhag'ı ağırlayacak.

A GRUBU'NDA PUAN DURUMU

1- Bayern Münih (12)

2- Kopenhag (4)

3- Galatasaray (4)

4- Manchester United (3)