Galatasaray oyununun karşılığını alamadı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Bayern Münih ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Allianz Arena’da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 80. ve 86. dakikalarda Harry Kane kaydetti. Temsilcimizin tek golü 90+3. dakikada Cedric Bakambu'dan geldi.
Öte yandan Galatasaray, 62. dakikada Torreira ile golü buldu fakat ağlara giden top ofsayt kararı ile iptal edildi.
Bu sonuçla Galatasaray grupta 4 puanda kaldı. Lider Bayern Münih puanını 12 yaptı.
A GRUBU'NDA PUAN DURUMU
1- Bayern Münih (12)
2- Kopenhag (4)
3- Galatasaray (4)
4- Manchester United (3)