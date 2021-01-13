Galatasaray penaltılarla...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda normal süresi 0-0, uzatma bölümleri 1-1 tamamlanan maçta penaltı atışlarında Yeni Malatyaspor'a 7-6 üstünlük kuran Galatasaray çeyrek finale yükseldi.

3. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Linnes'in ortasında kaleyi cepheden gören pozisyonda Emre Akbaba şutunu çekti. Kaleci Ertaç'dan dönen topu Chebake, kornere çeldi.

29. dakikada ortasahadan aldığı topu ceza alanına kadar taşıyan Adem Büyük, sağ kanattaki Kubilay Kanatsızkuş'u gördü. Bu oyuncunun çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

33. dakikada Malatya ekibi, gole bir kez daha yaşandı. Adem Büyük'ün ara pasıyla ceza sahası üzerinde topla buluşan Fofana'nın şutu, kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

39. dakikada, Saracchi ile sol kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içine gönderilen topa Diagne dokundu ve Emre Akbaba'ya bıraktı. Kale sahasındaki müsait pozisyonda bulunan Emre'nin vuruşu, üstten farklı şekilde auta gitti.

İlk yarının kalan süresinde de gol sesi çıkmayan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.

73. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Ndayishimiye, topu kalenin solundan auta gönderdi.

80. dakikada Malatya temsilcisi gole Umut Bulut ile yaklaştı. Sağ kanattan savunma oyuncularını çalımlayarak ceza sahasına sokulan Mustafa Eskihellaç, topu Umut Bulut'a aktardı. Tecrübeli golcünün gelişine vurduğu meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'ten döndü. Top, Luyindama tarafında uzaklaştırıldı.

84. dakikada gelişen Galatasaray atağında Linnes'in pasında kalenin sağında topla buluşan Emre Kılınç, şutunu çekti. Kaleci Ertaç Özbir, ayağıyla kalesindeki önledi.

Karşılaşmanın normal süresi golsüz sona erdi.

Goller uzatmalarda atıldı

101. dakikada Yeni Malatyaspor takımını öne geçiren golü kaydetti. Orta sahada rakip savunmacılardan topu kapan Umut Bulut, ceza sahası yayı yakınlarında kaleyi cepheden gören bir pozisyonda sert bir şut çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Fatih Öztürk'ün sağından ağlarla buluştu: 1-0.

115. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza sahasının hemen içerisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, kaleye yüzünü döner dönmez çektiği şut, kaleci Ertaç Özbir'in kucağında kaldı.

120. dakikada Galatasaray beraberlik golünü Luyindama ile buldu. Konuk ekibin ceza sahasının hemen dibinde sol kanatta kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Ömer Bayram'ın şutunda arka direkte topa iyi yükselen Luyindama, kalecinin solundan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

Maçın uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı.

Çeyrek final bileti penaltılarla geldi

Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Galatasaray penaltıları kullanan Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Diagne, Marcao, Etebo ve Emre Kılınç topu filelerle buluştururken, Muhammed Kerem Aktürk ise çerçeveyi tutturamadı.

Malatya ekibinde ise Ahmed Ildız, Lukoki, Chebake, Ndayishimiye, Wallace, Murat Akça atışları değerlendirdi. Ev sahibi ekipte Mustafa Eskihellaç ve Jetmir Topalli'nin kullandığı penaltıları ise kaleci Fatih Öztürk kurtardı.

Galatasaray, penaltı atışlarında Yeni Malatyaspor'a 7-6 üstünlük kurarak kupada çeyrek finale yükseldi.