Galatasaray sahasında kaybetti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği İspanya'nın Real Madrid takımına 1-0 yenilerek, A Grubu'nda son sıraya geriledi.

İlk hafta maçında deplasmanda Club Brugge ile 0-0 berabere kalan, ikinci haftada sahasında Paris Saint Germain'e (PSG) 1-0 mağlup olan Galatasaray, üçüncü hafta müsabakasında Real Madrid'i Türk Telekom Stadı'nda konuk etti.

Mücadelenin başında Florin Andone ile girdiği pozisyonlardan yararlanamayan sarı-kırmızılı takım, 18. dakikada Toni Kross'un golüyle 1-0 geriye düştü. İlk yarıyı bu skorla geride kapatan Galatasaray, ikinci devrede üretken bir görüntü çizemedi. Rakibinin ataklarında kaleci Fernando Muslera kalesinde gole izin vermeyince maç 1-0 Real Madrid'in üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray 1 puanda kalırken, Real Madrid puanını 4'e çıkardı. Haftaya averajla İspanyol temsilcisinin önünde 3. sırada giren sarı-kırmızılılar, son sıraya geriledi.

Gruptaki diğer maçta PSG deplasmanda Club Brugge'ü 5-0 gibi farklı bir skorla geçti. Lider olan Fransız ekibi 9 puana yükselirken, Belçika temsilcisi 2 puanda kaldı.

Avrupa kupalarında galibiyete hasret

Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti 10 maça çıktı.

Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçen sezon Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına karşı sahasında 3-0'lık skorla alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 10 müsabakada galibiyet elde edemedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 maç yaptı. Bu mücadelelerde 3 beraberlik alan Galatasaray, 7 kez de rakiplerinin kazanmasını engelleyemedi.

Sarı-kırmızılılar bu sezon golle tanışamadı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı 3. maçında da gol sevinci yaşayamadı.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Club Brugge ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ikinci haftada PSG'ye, üçüncü haftada da Real Madrid'e 1-0 yenildi.

Taraftarlardan Belhanda'ya tepki

Galatasaraylı taraftarlar, Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda'ya tepki gösterdi.

Mücadelede etkisiz bir performans sergileyen Belhanda, 66. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktı. Değişiklik sırasında taraftarlar 29 yaşındaki futbolcuyu ıslıkladı.

Oyundan çıkarken taraftarların protestosuyla karşılaşan Belhanda, tribüne dönerek hareketler yaptı. Bu sırada Galatasaray teknik heyeti, futbolcularını alkışlayarak tribüne ıslıklamamaları yönünde uyarıda bulundu.

Younes Belhanda, oyundan çıkmasının ardından doğrudan soyunma odasına gitti.

Sarı-kırmızılı ekipte 77. dakikada yerini Emre Mor'a bırakan Jean Michael Seri'ye de bazı taraftarlar tepki gösterirken tribünün büyük bölümü Fildişi Sahilli futbolcuyu alkışladı.

Terim, Şampiyonlar Ligi'ndeki 50. maçında üzüldü

Teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray'ın başında çıktığı 50. UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasından mağlup ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takımla 75. Avrupa kupası maçına çıkan tecrübeli teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde ise 50. kez bu heyecanı yaşadı.

Galatasaray, Terim idaresinde 49 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 10 kez berabere kalıp, 25 kez yenilmişti. Real Madrid karşılaşması Fatih Terimli Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 26. mağlubiyeti oldu.

Real Madrid'in boşu yok

Real Madrid, Galatasaray ile yaptığı tüm maçlarda gol buldu.

Sarı-kırmızılı ekip ile daha önce 7 kez karşı karşıya gelen eflatun-beyazlı takım, bu maçların altısında en az 2, birinde ise 1 kez Galatasaray ağlarını havalandırdı.

Galatasaray ile 8. maçına çıkan İspanyol takımı, bu müsabaka da 1 kez ağları sarstı.

Madrid ekibi, sarı-kırmızılılarla oynadığı maçlarda toplamda 22 kez gol sevinci yaşadı.

Maç Özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray, sahasında İspanya temsilcisi Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu.

10. dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Belhanda'nın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Andone, kaleci Courtois ile karşı karşıya kaldı. Rumen oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda Belçikalı file bekçisi, sağına gelen topu uzanarak ceza sahası dışına gönderdi.

11. dakikada Seri'nin Real Madrid yarı alanının ortalarında sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, savunma arkasına sarkan Andone bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Courtois, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

14. dakikada hızlı gelişen Real Madrid atağında Benzema'nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Rodrygo vuruşunu yaptı ancak kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.

18. dakikada Real Madrid öne geçti. Seri'nin geri pasında Donk'tan önce araya giren Hazard, sol kanattan ceza sahasına sokuldu. Benzema ile verkaç yapan Belçikalı oyuncu, ceza sahası içi sol çaprazda yeniden topla buluştu. Bu oyuncunun yerden ortasında penaltı noktası üzerinde Kroos'un müsait durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

28. dakikada ceza sahası içinde Luyindama'dan sıyrılan Hazard'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

38. dakikada Babel'in sol kanattan ortasında Belhanda'nın ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Courtois iki hamlede topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Real Madrid 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

3. dakikada Kroos'un orta sahadan pasında savunmanın arkasına sarkan Benzema, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ancak kaleci Muslera topu kornere çeldi.

65. dakikada Real Madrid ikinci gole çok yaklaştı. Benzema, pasını ceza sahasına sokulan Hazard'a verdi. Belçikalı oyuncunun kaleci Muslera'yı geçtikten sonra boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü. Ardından pozisyonu takip eden Marcelo'nun sol çaprazdan şutunda, top Muslera'da kaldı.

75. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda Marcelo'nun pasında Benzema'nın bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Muslera sağına gelen topu yatarak kontrol etti.

84. dakikada Ömer Bayram'ın sağ kanattan ortasında Nzonzi ön direkte kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşma Real Madrid'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.