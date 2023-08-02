Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde tur atladı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde tur atladı
banner94
banner90

banner91
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Galatasaray, 2-2'nin rövanşında Zalgiris'i 1-0 mağlup ederek tur atladı.

banner79
YORUM EKLE
Gönder
banner83
﻿