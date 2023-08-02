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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde tur atladı
Spor
02 Ağustos 2023 Çarşamba 23:43
Kıbrıs Genç Tv
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Galatasaray, 2-2'nin rövanşında Zalgiris'i 1-0 mağlup ederek tur atladı.
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