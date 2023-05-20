Galatasaray şampiyonluk kapısını sonuna kadar araladı

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yenerek, şampiyonluk kapısını sonuna kadar araladı.



Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibi karşısında baskın bir mücadele ortaya koyan sarı-kırmızılı takım, Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin kaydettiği gollerle sahadan galip ayrıldı.

Süper Lig'de son üç maçını kazanan Galatasaray puanını 79'a çıkarırken, Demir Grup Sivasspor ise 37 puanda kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrıldığı takdirde diğer karşılaşmaların sonuçlarına bakılmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray'ın MKE Ankaragücü deplasmanında puan kaybı yaşaması halinde bile ikinci sıradaki rakibi Fenerbahçe'nin Fraport TAV Antalyasporkarşısında alacağı sonuç, sarı-kırmızılı ekibi şampiyonluğa taşıyabilir.

Bu arada Galatasaray'ın bu galibiyetiyle Beşiktaş'ın ligde şampiyonluk şansı kalmadı.