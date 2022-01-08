Galatasaray sezonun ikinci yarısına Giresunspor yenilgisiyle başladı

Galatasaray, Türkiye Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında GZT Giresunspor'u konuk etti.

Maçın 11. dakikasında, konuk takım öne geçti. Flavio'nun pasıyla sol kanatta ceza sahası yan çizgisi üzerinde buluşan Sergio meşin yuvarlağı bekletmeden ceza sahasına gönderdi. Yerden penaltı noktası üzerine gelen topa gelişine vuran Süleymanov, direk dibinden ağları havalandırdı: 0-1.

34. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Ömer Bayram'ın soldan kullandığı kornerde ön direkte altıpas üzerinde yükselen Halil Dervişoğlu'nun kafayla vurduğu topu, kaleci Okan Kocuk güçlükle engelledi.

Mücadelenin ilk yarısı Karadeniz temsilcisinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

55. dakikada Babel'in soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topa yetişen Cicaldau, arka direkte dar açıya rağmen şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

57. dakikada sarı-kırmızılıların girdiği tehlikeli pozisyonlarda kaleci Okan Kocuk geçit vermedi. Babel'in soldan ortasında arka direğe hareketlenen Cicaldau'nun kafayla vurduğu topu Okan son anda çelebildi. Altıpasta Halil Dervişoğlu'nun kafayla vurduğu meşin yuvarlak yine Okan'dan döndü. Sonrasında yaşanan karambolde Okan topun sahibi oldu.

72. dakikada Boey'in sağdan ortasında altıpas önündeki Morutan'ın uygun durumda vurduğu top üstten auta gitti.

Müsabaka 1-0 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray'da kötü gidiş durdurulamıyor

Bu sonuçla Galatasaray, 27 puanda kaldı. Sarı-kırmızılılar, haftanın açılış maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkının 22'ye çıkmasına engel olamadı.

Karadeniz temsilcisi ise 7. galibiyetini alarak puanını 25'e yükseltti.

Terim'e ve takıma tepki

Galatasaray taraftarı, teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara tepki gösterdi.

Müsabakada 1-0 geride olan sarı-kırmızılıların futbolunu beğenmeyen taraftarlar, "Söylesene Fatih hoca takım neden oynamıyor?" şeklinde tezahürat yaptı. Taraftarlar, futbolculara da "Bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese." şeklinde tezahüratta bulundu. Maçın yaklaşık son 10 dakikası protestolarla geçti.

Son 9 lig maçında 1 kez kazanabildi

Sarı-kırmızılı futbolseverler, ayrıca hakem Arda Kardeşler'in yönetimini eleştirerek Türkiye Futbol Federasyonunu istifaya, Galatasaray Kulübü yönetimini de takıma sahip çıkmaya çağırdı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 9 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 7 gol atan "Cimbom" kalesindeki 10 gole engel olamadı.

Işık Kaan'ın büyük şanssızlığı

Galatasaray'ın 20 yaşındaki stoperi Işık Kaan Arslan, kariyerinde çıktığı ilk Süper Lig maçında 18 dakika sahada kalabildi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan genç futbolcu, ilk dakikalarda arka adalesinden sorun yaşadı. Müsabakanın 18. dakikasında topsuz alanda kendini yere bırakan Işık Kaan, oyuna devam edemedi.

Çıkmak zorunda kalan Işık Kaan Arslan'ın yerine 18. dakikada Christian Luyindama oyuna dahil oldu.

Halil Dervişoğlu'na ıslıklı protesto

Galatasaray taraftarları, genç oyuncu Halil Dervişoğlu'nu ıslıkladı.

Karşılaşmada etkisiz bir performans sergileyen 22 yaşındaki hücum oyuncusu, 61. dakikada yerini Arda Turan'a bıraktı. Halil, saha kenarına gelirken taraftarın ıslıklı tepkisiyle karşılaştı.

Nelsson, Hatayspor maçında yok

Sarı-kırmızılı takımın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson cezalı duruma düştü.

Bu maç öncesinde sınırda bulunan Nelsson, 86. dakikada hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Cezalı duruma düşen Nelsson, 21. haftadaki Atakaş Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Okan Kocuk'tan kritik kurtarışlar

GZT Giresunspor'un sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı kaleci Okan Kocuk, takımının galibiyetinde önemli rol aldı.

Bonservisi sarı-kırmızılı takımda olan Okan, 2 önemli pozisyonda yaptığı kurtarışla Galatasaray'ın skora denge getirmesine engel oldu.

26 yaşındaki file bekçisi, maçın 34. dakikada Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda, 57. dakikasında ise önce Alexandru Cicaldau, sonra Halil Dervişoğlu'nun arka arkaya vuruşlarında topun filelere gitmesini önledi.

Karadeniz temsilcisi 2 maç sonra kazandı

GZT Giresunspor, Süper Lig'de 2 karşılaşmanın ardından galibiyet elde etti.

Ligdeki son 2 maçında Medipol Başakşehir ve Atakaş Hatayspor'a yenilen Karadeniz temsilcisi, Galatasaray deplasmanından 3 puanla döndü.