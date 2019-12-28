Galatasaray üç puanı beş golle aldı

Türkiye Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u 5-0'lık farklı skorla yenerek sezonun ilk yarısını 3 puan alarak kapattı.

8. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ömer Bayram'ın sağdan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştırmak istediği top, altıpas üzerindeki Lemina'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Boffin, ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Ceza sahası içi sağ çaprazda Marcao'nun ortasında arka direkte Taylan'ın kafayla vurduğu top, Ufuk Akyol'un eline çarptı ve maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, penaltı kararı verdi. 10. dakikada topun başına geçen Falcao, kaleci Boffin ile meşin yuvarlağı farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

19. dakikada Galatasaray, Feghouli ile ikinci gole yaklaştı. Taylan Antalyalı'nın derinlemesine pasında Feghouli, ceza sahasında kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Cezayirli oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşta Boffin, meşin yuvarlağı kornere çelerek gole izin vermedi.

28. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Feghouli'nin pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Mariano'nun yerden çevirdiği topu Falcao, altıpastan yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 2-0.

33. dakikada Nagatomo'nun ceza sahasının sol tarafından ortasında Feghouli'nin arka direkte yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

37. dakikada ev sahibi takım üçüncü golü buldu. Marcao'nun orta saha çizgisine yakın bir bölgeden derinlemesine pasında Ömer Bayram, soldan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun içeri çevirdiği topa Taylan'ın dokunuşunun ardından Celutska'ya çarpan meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 3-0.

45+1. dakikada Mariano'nun sağdan çevirdiği meşin yuvarlağa Feghouli, topuğuyla dokundu; arka direğe giden topa Nagatomo vurdu. Kaleciden seken meşin yuvarlağı savunma kale önünden uzaklaştırdı.

Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

63. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Hakan Özmert'in ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest atışta, Mukairu'nun altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

82. dakikada Galatasaray farkı 4'e çıkardı. Ömer Bayram'ın kendi yarı sahasından uzun pasında topu kontrol eden Babel, ceza sahasına girdikten sonra yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0.

89. dakikada ev sahibi ekip beşinci golü buldu. Sol çaprazdan aldığı topla ceza sahasına giren Taylan Antalyalı, sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 5-0.

Galatasaray, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.