Galatasaray yeniden lider

Galatasaray yeniden lider
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Türkiye Süper Lig'de geçen hafta liderlik koltuğuna oturan, maç eksiğiyle bu hafta yeniden ikinciliğe gerileyen Galatasaray yeni yıla zirvede girmek için Sivasspor'la karşılaştı. Aslan zorlansa da istediğini almayı başardı! 27'de Dries Mertens'le Cim Bom 1-0 öne geçti. 49'da Fredrik Ulvestad'la Yiğidolar'ın bulduğu gol iptal olsa da Kırmızı-Beyazlılar 80'de Erdoğan Yeşilyurt'la beraberliği yakaladı. 90+5'te Cim Bom'da sahneye Barış Alper Yılmaz çıktı ve Aslan'a 2-1'lik üstünlüğü ve yeniden zirveyi getirdi.

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