Galatasaray, yine galibiyetle tanışamadı

Türkiye Süper Lig'in ilk haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olan Galatasaray karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrılarak lige kötü bir başlangıç yapmıştı. 2. hafta mücadelesinde ise sahasında Aykut Kocaman'lı Konyaspor'u ağırlayan Sarı-Kırmızılılar karşılaşmadan 1-1'lik sonuçla ayrılarak 2 haftada 1 puan toplayabilmiş oldu.

Sarı-Kırmızılılar'ın 10 kişi kaldığı mücadelede Seri 75. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Galatasaray'ın golü Babel'in ayağından geldi. Konyaspor'un beraberlik golü ise 90+6. dakikada Johnson kaydetti.

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