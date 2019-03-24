Galatasaray yönetimi idari yönden ibra edilmedi

Galatasaray Kulübü mali genel kurulunda başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen mali genel kurulda, 2018 yılında görev yapan 3 farklı yönetimin faaliyetleri mali ve idari yönden ibraya sunuldu.

Genel kurulda ilk olarak 1 Ocak-23 Ocak'ta görevde bulunan eski başkan Dursun Özbek ve yönetiminin 23 günlük faaliyetleri mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Kongrede daha sonra mevcut başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin 23 Ocak ve 29 Mayıs tarihleri arasındaki birinci döneminin faaliyetlerinin ibrası, üyeler tarafından tarafından kabul edildi.

Son olarak Cengiz ve yönetiminin 29 Mayıs ve 31 Aralık tarihleri arasındaki ikinci dönemi için ibra oylaması yapıldı. Bu dönemdeki faaliyetler mali yönden ibra edilirken, idari bakımdan yapılan oylamada sayılar birbirine yakın çıktı. El kaldırma yönetimiyle yapılan oylamada sayımın tam olarak gerçekleştirilememesinden dolayı genel kurul divan başkanı Metin Sinan Aslan, salonu ikiye ayırarak tekrar oylama yaptırdı.

Gerçekleştirilen sayım neticesinde salonda bulunan üyelerin 358'i ibra edilmemesi yönünde oy kullanırken, ibra edilmesi için oy kullananların sayısı ise 331'de kaldı.

Böylece Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi mali olarak ibra edilirken, idari olarak ibra çıkmadı.

Genel kurulda, Mustafa Cengiz'in ikinci dönem denetleme kurulu da yine oy çokluğuyla üyeler tarafından ibra edilmedi.

Oylama sırasında zaman zaman üyeler arasında gerginlikler de yaşandı.

"Kimse benim teknik direktörüme 'sokak serserisi' diyemez"

Eleştirilere cevap veren Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfının yayımladığı bildiriyle ilgili açıklamada bulundu.

"Kulüpler Birliği ile çok kötü çakışıyoruz." diyen Mustafa Cengiz, şunları kaydetti:

"Ben toplantıya gitmedim. Özür beklemedim. Rakibimi değil düşmanımı bile hakir görmem, ezmem. Çarpışmak ve yok etmek ayrı duygu ama asilce çarpışmak ayrı bir şey. Beyaz bayrak çekene bir şey yapamazsın. Ali Dürüst'ün bize hizmeti çok olmuştur. Ayrılmasını ve dönmesini bizden bildiler. İşin acı tarafı o metni hiçbiri üstüne almıyor ama biz nasıl yazıldığını biliyoruz. Anadolu kulüplerine Ali Dürüst'ün tekrar dönüşünün ardından 3 hakemin askıya alındığını söylüyorlar. Yok böyle bir şey. Sadece askıya alındığını beyan ettiler."

Spor Toto Süper Lig'deki yabancı oyuncu kuralıyla ilgili kısıtlamaya karşı olduğunu aktaran Cengiz, "Türkiye Futbol Federasyonu, bizden altyapı için 2,5 milyon lira kesmiş. Biz altyapıya verilmesini istedik. Yabancı sınırına karşıyız. Yabancının sınırı var, yerlide sınır yok. Rekabetin olmasından yanayız." diye konuştu.

Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve ekibine "Sokak kabadayısı" denmesini karşılık verdi.

Cengiz, bu konudaki yoğun eleştiriler üzerine, "Fatih hocama demediler. Yardımcı antrenör Hasan hocaya der gibi yaptı. Bu da hoş değil. Kimse benim teknik direktörüme 'sokak serserisi' diyemez. Onu diyen en büyük serseridir." ifadelerini kullandı.

Cengiz, genel kurul üyelerinin kendisini istememesini veya istifaya davet edilmesini normal karşılayabileceğini söyledi.

Genel kurulun gergin bir ortamda geçtiğini vurgulayan Mustafa Cengiz, şöyle devam etti:

"Galatasaray için katlandığınız gerilime hayret ediyorum. İnsan başkan olunca başka, taraftar olunca başka, protokolde oturunca başka bakıyor. İnsan mağarada ve sarayda aynı düşünemiyor. Bu öfke neden. Öfkelenebilirsiniz, beni istemeyebilirsiniz, istifaya davet edebilirsiniz. Gayet doğal. Bundan asla rahatsız değilim. Benim için 'kedi' dendi, 'değnekle kovalanır' dendi, 'gerisi yalan' dendi, 'temsil kabiliyeti' dendi. Ben sizi temsil ediyorum. Siz neyseniz, ben oyum."

Yaptıkları işlerin küçük görüldüğünü savunan Cengiz, şu ifadeleri kullandı:

"Sanki Türkiye sürekli CAS'ta davalar kazanıyor, UEFA'da 4 yıllık yapılandırmaları, anlaşmaları yapıyor. Ne sıkıntı çektiğimizi biliyorlar. Biz sizi kötü temsil etseydik bugün burada olabilir miydik? Kem sözü, küfrü, ayrılığı, hakareti, aşağılamayı temsil edemem. Ben sizin düzgün, dürüst, adil, mert ve korkusuz kanadınızım. Buraya tapulu değiliz. Benim için 'Tehdit ediyor.' diyorlar. Ben tehdit etsem açık ve net ederim. Öyle bir şey asla yok. Sadece divanı ve genel kurulu bana çok yakın görüyorum. Konuşurken dost gibi konuşuyorum."

Genel kurulda önceden söylediklerinin ekrana yansıtılarak eleştiri konusu yapılmasına değinen sarı-kırmızılı kulübün başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geri adım atmıyorum. Neredeyse kasetlerim yayınlandı. Başkan olmadan öncekiler de bütün sözcüklerimin arkasındayım. Hepsinin bir gelişimi var. Hiçbir anı tırnaklayıp alamazsınız. Beni yok etmek, bu yönetimi düşürmek amaç ise hiçbir şey demiyorum. Zaten buradaki konuşmam da gereksiz ve anlamsız. Burada bana konuşulan sözcükler, disipline gelen sosyal medyadaki hakaretlerden daha da ağır. Yerimden kalkıp bir şey demedim. Ben ve arkadaşlarım bunları hak etmiyoruz. Çalışmamız bile küçük görüldü. Biz bu işe gönüllü talip olduk. Kapı açıkken içeri girip kimsenin koltuğunu kapmadık."

"Liseli-lisesiz kavgası çok tehlikeli"

Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı camiada liseli-lisesiz kavgasının çok tehlikeli olduğunu aktardı.

"Liseci" lafını bile kullanmadığını dile getiren Cengiz, "Liseci lafı giderek liseliye döner. Her canlı kendi zıttını içinde yaşar. Bizim en büyük tehlikemiz liseli-lisesiz kavgası. Çok tehlikeli. Kim bunu ateşliyorsa inan edin Galatasaray'a büyük zarar veriyor. Lütfen susturun. Bunu ateşlemememiz, yok etmemiz gerek." şeklinde görüş belirtti.

Yönetim kurulunun 30 gün içinde genel kurul kararı alması gerekiyor

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurulunda Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi idari yönden ibra edilmezken, kulüp tüzüğüne göre yönetim kurulunun 30 gün içinde olağanüstü seçimli genel kurul kararı alması gerekiyor.

Sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen mali genel kurulunda, Cengiz ve yönetiminin 29 Mayıs ve 31 Aralık tarihleri arasındaki ikinci dönemi mali yönden ibra edilirken, idari bakımdan ibra kararı çıkmadı.

Sarı-kırmızılı kulübün tüzüğüne göre, Mustafa Cengiz ve yönetimi en geç 30 gün içerisinde olağanüstü seçimli genel kurul kararı almak zorunda.

Kulüp tüzüğüne göre ayrıca Cengiz ve yönetimi idari yönden ibra edilmedikleri için bir dönem aday olamayacak. Tüzüğün 59. maddesinde "Aklanmayan kulüp başkanı ile yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri bir seçim dönemi geçmeden yeniden aday olamaz ve seçilemezler." ifadeleri yer alıyor.

Kulüp derneğinin 2019 yılı bütçesi kabul edildi

Kongrenin son bölümünde, kulüp derneğinin 2019 yılı bütçesi 139 milyon 813 bin 925 lira gelir, 439 milyon 358 bin 744 lira gider olarak oy çokluğuyla onaylandı.

Bütçe oylaması sırasında konuşan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, "Bütçe denetimi ve kontrolü ben ve yönetim kurulumuz olmayacağına göre size emanet. Hepinizden bunun takipçisi olmanızı rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıda E-Spor şubesinin açılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilirken, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki Futbol Akademisi'nin isminin Galatasaray Gündüz Kılıç Futbol Akademisi olarak değiştirilmesi de oy çokluğuyla kabul edildi.

Disipline gönderilen üyelerin dosyalarının da görüşülerek karara bağlandığı kongre yaklaşık 15 saat sürdü.

Adnan Polat yargı kararıyla aklanmıştı

Galatasaray Kulübünün 2011 yılında yapılan yıllık olağan mali genel kurulunda idari yönden ibra edilmeyen dönemin başkanı Adnan Polat ve yönetimi, yargı kararıyla aklanmıştı.

Kongrede mali yönden ibra edilen Adnan Polat ve yönetimindeki isimler, idari yönden ibra olmamanın iptali için dava açmıştı. Polat ve yöneticiler, yerel mahkemenin red kararını temyize götürmüştü.

Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozarak Polat ve yönetim kurulu üyelerini aklamıştı. Yargıtay kararını, "Spor kulüplerinin her türlü işlem ve faaliyetlerinde önemli olan paranın hesabının verilmesi olup, mali yönden kusurlu bulunmayan yönetim kuruluna idari yönden de kusur izafe edilmesi hukuken mümkün bulunmamaktadır." şeklinde açıklamıştı.