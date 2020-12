Galatasaray zirvenin ortağı oldu

Türkiye Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi ağırladı.

4. dakikada Galatasaray öne geçti. Göztepe savunmasının uzaklaştıramadığı top, ceza sahası içinde sağ çaprazdaki Diagne'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Megyeri'den döndü. Ceza sahası içinde sol çaprazdaki Emre Kılınç, gelen topa bekletmeden yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 1-0

6. dakikada şık paslaşmalarla gelen Galatasaray'da top son olarak ceza sahası içinde sağ çaprazdaki Belhanda'da kaldı. Bu oyuncunun bir rakibinden sıyrıldıktan sonra ayağının dışıyla kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı, kaleci Megyeri kornere çeldi.

9. dakikada Elabdellaoui'nin sağdan ortaladığı topu arka direkteki Arda Turan kafayla indirdi. Kaleyi cepheden gören pozisyonda vole vuran Belhanda, topu yandan auta attı.

12. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Donk'un kendi sahasından uzun mesafeli pasında savunmanın arkasına sarkan Arda Turan, ceza sahasına girdikten sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

14. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Saracchi'nin sol kanatta kaptırdığı top son olarak Halil Akbunar'da kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topa ön direkte Soner Aydoğdu şık bir şekilde vurdu. Arka direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

23. dakikada sağ kanattan, ceza sahası ile taç çizgisi arasından kazanılan serbest vuruşu Berkan Emir kullandı. Berkan'ın doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Okan, ön direkte son anda kornere tokatladı.

27. dakikada Halil Akbunar'ın ceza sahasından çıkardığı şutta savunmadan seken top, kaleci Okan'da kaldı.

34. dakikada Emre Kılınç'ın soldan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Luyindama'nın kafayla vurduğu topu kaleci Megyeri son anda soluna uzanarak çıkardı. Dönen topu tamamlamak isteyen Arda Turan'ın vuruşunda da Megyeri meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Müsabakanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

49. dakikada ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Halil Akbunar'ın şutunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi. Dönen topla buluşan Soner Aydoğdu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

63. dakikada Galatasaray, farkı bir kez daha 2'ye çıkardı. Taylan Antalyalı'nın orta sahadan savunmanın arkasına şık pasına hareketlenen Feghouli, penaltı noktası civarında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Cezayirli futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1

86. dakikada Halil Akbunar'ın sağdan ortasında Ndiaye'nin ön direkte kafayla vurduğu top az farkla auta çıktı.

Müsabaka, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu skorla ligdeki 8. maçını kazanan Galatasaray, puanını 26'ya çıkardı. Bir haftayı bay geçen Galatasaray, 14. hafta maçını henüz oynamayan lider Aytemiz Alanyaspor ile puanları eşitledi. Sarı-kırmızılı ekip, averajla rakibinin gerisinde yer aldı.

Göztepe ise bu sezon üst üste 3, toplamda da 4. kez mağlup oldu. İzmir'in sarı-kırmızılı temsilcisi, 18 puanda kaldı.

Ligde son 8 maçta 6. galibiyet

Galatasaray, ligde son 8 maçının 6'sını kazandı.

Ligin 5. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a yenilmesinin ardından çıkış yakalayan sarı-kırmızılı takım, son 8 maçında 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Emre Kılınç, 2 ay sonra fileleri havalandırdı

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Emre Kılınç, Süper Lig'de yaklaşık 2 ay sonra fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı takımda son olarak 24 Ekim'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında gol sevinci yaşayan Emre, Göztepe karşılaşmasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Emre, bu sezon ligde 3 gole ulaştı.

Arda Turan, ligde 2. kez gol attı

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, bu sezon Süper Lig'de 2. kez gol sevinci yaşadı.

Yaklaşık 9 yıl sonra döndüğü sarı-kırmızılı ekipte ilk golünü 8. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında kaydeden Arda, Göztepe müsabakasında da fileleri havalandırarak gol sayısını 2'ye çıkardı.

Feghouli bu sezon ilk golünü attı

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, bu sezon ilk kez ligde fileleri havalandırdı.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 11. lig maçına çıkan tecrübeli oyuncu, Göztepe karşısında takımını 3-1 öne geçiren golü kaydederken, kendi adına sezonun ilk golünü attı.

Sarı-kırmızılı ekipte 2017-2018 ve 2018-2019'da elde edilen şampiyonluklarda attığı goller ve gösterdiği performansla dikkati çeken Feghouli, 94. Süper Lig karşılaşmasında 22. golünü buldu.

Bartuğ, ilk kez A takımda forma giydi

Galatasaray'ın 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz, A takımla ilk maçına çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Darıca Gençlerbirliği maçının son dakikasında oyuna girmek için saha kenarına gelen ancak süre yetmediği için forma giyme şansını yakalayamayan Bartuğ, müsabakanın 90+3. dakikasında Emre Kılınç'ın yerine oyuna dahil oldu.

Aynı dakikada Younes Belhanda'nın yerine oyuna giren 17 yaşındaki stoper Emin Bayram da bu sezon ilk kez Süper Lig müsabakasında görev yaptı.

Göztepe, Süper Lig'de 3 maçtır kaybediyor

Göztepe'nin Süper Lig'deki mağlubiyet serisi 3 maça çıktı.

Ligin 12. haftasında Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilen İzmir temsilcisi, 13. haftada Atakaş Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu. Galatasaray deplasmanından da 2-1'lik mağlubiyetle dönen sarı-kırmızılı ekibin, puan hasreti 3 maça yükseldi.

Levent Şahin: Fatih hocanın olmayışı teknik ekip için çok büyük bir eksikliktir

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Göztepe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören ve hakkında tedbir kararı olan teknik direktör Fatih Terim'in yerine toplantıya katılan Şahin, Göztepe karşılaşmasıyla ilgili, "Maçın ilk 15 dakikası istediğimiz gibi oldu ve istediğimiz sonucu aldık. Maalesef 2. golden 2 dakika sonra talihsiz bir gol yedik. Bu da rakibi oyuna ortak etti. Belli bir süre koruma içgüdüsüyle devam eden futbolcuların tecrübeleriyle oyunun hakimi olmaya başladık. Rakip de pozisyonlara girdi. Sonuçlandırmaları daha iyi yapsaydık skor daha farklı olabilirdi." diye konuştu.

Fatih Terim'in yedek kulübesinde olmamasının takımı nasıl etkilediğinin sorulması üzerine Şahin, şunları kaydetti:

"Fatih hocanın olmayışı teknik ekip için çok büyük bir eksikliktir. Bunu net bir şekilde hissediyoruz. Hocamız, öyle bir insan ki her dokunuşu, her söylemi ve her hareketiyle yanımızda olduğunu gösteriyor. Fatih hocanın olmaması çok büyük bir eksik ama saha içinde ne yaptığını bilen, sorumluluğunun farkında olan, formanın hakkını vererek hocanın eksikliğini hissettirmeden mücadele eden çok karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz. Fikstür olarak birazcık zorlu bir sürece geçiyoruz. Ancak biz büyük takımız. Lig uzun bir maraton. Geride kalan 27 maç var. Burada 3 yıl önce başlayan bir serüven vardı. Hocamızın 'Nerede kalmıştık?' tweeti ile başlayan bir serüven. Yine kendi sahamızda Göztepe'yi 3-1 yenmiştik. Umarım bu yılki serüvenin sonu da şampiyonlukla biter."

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Radamel Falcao'nun dönüş süresinin sorulması üzerine Şahin, "Falcao ile 8 oyuncumuz eksik. Bizim için her oyuncu çok değerli. Dün itibarıyla takımla birlikte antrenmanın belli bölümüne başladı. Doktorlar daha sağlıklı bilgiyi verecektir." diyerek sözlerini tamamladı.