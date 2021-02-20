Galatasaray zorlu deplasmandan galibiyetle döndü

Türkiye Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçını konuk takım 1-0 kazandı.

İlk yarı

5. dakikada Alanyaspor'un orta alanda geriye doğru kullandığı taç atışında Caulker'den önce Mustafa Muhammed topu alarak rakip ceza sahasına kadar girdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

12. dakikada orta alanda Etebo ile gelişen atakta Mustafa Muhammed, ceza sahası içinde Onyekuru ile topu buluşturdu. Bu futbolcunun vuruşunda top, direğin yanından auta çıktı.

17. dakikada Salih Uçan'ın ceza yayı civarından vuruşunda, top sol iç direğe çarparak geri döndü. Galatasaray savunması meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

18. dakikada Galatasaray öne geçti. Yedlin'in, sağ kanttan sol kanata doğru gönderdiği uzun topu kontrol eden Emre Kılınç'ın vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan geri döndü. Topu yeniden önünde bulan Emre Kılınç'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

27. dakikada sol kanattan Efecan Karaca'nın ceza sahasına ortasına Babacar ayağıyla dokundu. Kaleci Muslera'nın müdahalesinin ardından boşta kalan topu, Luyindama uzaklaştırdı.

45+4. dakikada sol kanattan Emre Kılınç ile gelişen atakta ceza sahasına ortada Onyekuru'yu geçen topa Mustafa Muhammed dokunmak istedi. Karambolde topu önünde bulan Onyekuru'nun yakın mesafeden vuruşunda top dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

49. dakikada sağ kanattan Salih Uçan'ın kullandığı köşe atışında Babacar'ın kafayla vurduğu top direğin yanından dışarı çıktı.

62. dakikada Berkan İsmail Kutlu'nun, rakip ceza sahası dışındaki ara pasında, Tayfur Bingöl topla buluştu. Ceza sahası içindeki dar alanda rakiplerini geçen Tayfur Bingöl'ün sağ ön direğe gönderdiği şutu Muslera dizleriyle çıkardı.

68. dakikada Marcao kendi yarı alanında gönderdiği uzun topu, rakip defanstan önce Onyekuru aldı. Ceza sahası çizgisi yanında çektiği sert şutta meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.

83. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca, ceza sahası ön direğe ortasını çıkardı. Umut Güneş'in kafa vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.

89. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında, son çizgiye inen Tayfur Bingöl, arka direğe çıkardı. Caulker'ın kafa vuruşunda Muslera topu kontrol etti.

Karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı.