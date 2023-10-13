Galatasaray’dan cumhuriyetimizin 100. yılına özel forma

Galatasaray Kulübü, 1923’te giydiği forma, 100. yıl şerefine yenilendiğini açıkladı. Kulübün resmi mağazasının internet sayfası, duyurunun ardından yoğun talep nedeniyle çöktü.

Galatasaray, cumhuriyetimizin 100. yılına özel futbol takımının giydiği ilk formanın yenilenmiş halini satışa çıkardı.

Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

“Galatasaray Futbol Takımı'nın 1923'te giydiği forma, 100. yıl şerefine Galatasaray ailesiyle yenilenerek buluşuyor. Kurucu mecliste yer alan 12 Galatasaray Liseliyi temsil eden çizgileri ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Galatasaray’a özel verdiği imzayı taşıyan yeni sezon 3. forması hem zafer dolu bir yüzyılın sembolü, hem gelecek yüzyıllarda devam edecek zaferlerin sözü.”

Galatasaray’ın, Cumhuriyet’in 100. yılına özel tasarladığı forması 2.599 TL’den satışa çıkarıldı.