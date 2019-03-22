GAÜ, Aydın’ı ağırlıyor

GAÜ, Aydın’ı ağırlıyor

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi 19.haftasında temsilcimiz Girne Amerikan Üniversitesi yarın ligde kalma mücadelesi veren Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni konuk edecek.

4 takımın Süper Lige çıkacağı 1.Lig’te  32 puanla 3.sırada bulunan Girne Amerikan Üniversitesi yarın saat 11.00’de Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda  10.sırada yer alan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni konuk edecek.

GAÜ’nün bire bir rakiplerinden Ceylanpınar Belediyesi deplasmanda lider Keçiören Belediyesi ile karşılaşacak. Dördüncü İskenderun ise Aksaray deplasmanında olacak. Takımımızın birebir rakibi Ankara Büyükşehir Belediyesi ise Pendik deplasmanında galibiyet arayacak.

 

1.Lig

Takımlar                                 O         G         M         A.S      Y.S      P

1Keçiören BLD.                      18        18        0          1432    876      36

2İskenderun Eng.                    18        15        3          1304    1121    33

3.GAÜ                                    18        14        4          1221    1025    32

4.Ceylanpınar Bel.                  18        14        4          1367    1035    32

5Ankara BŞB                          18        13        5          1181    993      31

6.Pendik Bld.                          18        9         9          1103    1068    27

7.Antalya BŞB                        18        8        10         1104    1176    26

8.Eng.Gaziantep                      18        6        12           973    1112    24

9.Aksaray Bel.                        18        5        13         1106    1249    23

10.Aydın BŞB                        18        3        15           992    1251    21

11.Çanakkale                          18        3        15           925    1176    21

12.VAN                                  18        0        18           847    1473    18

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