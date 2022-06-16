GAÜ'den müthiş geri dönüş

GAÜ’DEN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ: 65-64

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de şampiyonun belirleneceği final serisi müthiş bir karşılaşmaya sahne oldu. Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Koopspor’un Girne’de oynanan mücadelesinde kazanan taraf 65-64’le GAÜ oldu. Son periyoda 10 sayı geride girerek maçı çeviren GAÜ bu sonuçla seriyi 1-1’e getirmeyi başardı.

Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan final serisinin ikinci karşılaşmasında ilk devre dengede bir oyuna sahne oldu. İlk periyodu 2 sayı farkla üstün geçen Koopspor soyunma odasına da 36-33 üstün girdi. Üçüncü periyotta Koopspor farkı açmaya başladı ve bir ara 12 sayıya kadar çıkardığı farkı periyot sonunda 10 sayıda tutmayı başardı. Son periyot Girne ekibinin müthiş geri dönüşüne sahne olurken, savunma başarısı ile hem Koopspor’u 8 sayıda tuttular hem de 10 sayılık farkı eriterek mücadeleden 65-64 galip ayrıldılar.

GAÜ’de Praise Okafor 15 sayı 11 ribaunt ve Emir Can Mercan 11 sayı 10 ribaunt ile ‘double-Double’ yaparken, Hamit Çeliktaşlılar 13 sayı 6 asist ile parlayan bir diğer isim oldu.

Koopspor’da Alpay Şerbetçioğlu eski takımı karşısında 16 sayı 8 ribauntluk bir performans gösterirken, diğer oyuncuların performansları beklenenden uzak olunca yenilgi de kaçınılmaz oldu.

Serinin üçüncü maçı Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda Koopspor’un ev sahipliğinde oynanacak. 19 Haziran Pazar akşamı oynanacak maç saat 18.00’de başlayacak.