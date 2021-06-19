GAÜ üçüncü bitirdi: 67-52

Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde klasmanın son maçında DAÜ ile GAÜ karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçı GAÜ 67-52 kazanarak adını play-off’a yazdırdı. Maçın ilk yarısında çekişme yaşanırken, soyunma odasına üstün giden ekip 35-27 ile GAÜ oldu. İkinci yarı kendisinden beklenen basketbolu yansıtmaya başlayan GAÜ, mücadeleyi 67-52 kazanarak klasmanı üçüncü sırada tamamladı.

GAÜ’de 16 sayı 12 ribaunt ve 5 asistle oynayan Hamit Çeliktaşlılar galibiyetteki en önemli oyuncu olurken, takıma yeni dahil edilen Joel Mbandgaiwih 17 sayı 5 ribaunt ile oynadı. DAÜ’de Aljoulani 17 sayı atarak maçı tamamladı.

Play-off eşleşmeleri:

Koopspor-GAÜ

YDÜ-H.Soyer