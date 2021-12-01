GAÜ uzatmada kazandı: 88-82

KKTC Basketbol Federasyonu’nun, Üniversite Sporları Federasyonu işbirliğinde organize ettiği ÜNİLİG’de ilk haftanın kapanış maçında Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın normal süresi 21-16, 38-42, 55-57 ve 75-75 olarak tamamlandı. Uzatmada rakibine 13-7’lik üstünlük kuran GAÜ maçı 88-82 kazandı.
GAÜ’den Emir Can Mercan 31 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken, RDÜ adına Ernest Bestman Jr’ın 26 sayılık performansı takımının galibiyeti için yeterli olmadı.