GAÜ’de Prolig hazırlıkları başlıyor

Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrasında basketbol kulüpleri ara verdikleri çalışmalara yeniden başlamaya hazırlanırken, Basketbol Federasyonu Prolig’in Mart ayının ikinci haftasında başlayacağını açıkladı. Bu açıklama ile birlikte ligde yer alan kulüpler yaklaşık 3 hafta sürecek hazırlık sürecine girdi.

Ligin güçlü kadrolarından birisine sahip Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) koç Halit Kıryağdı yönetiminde lig şampiyonluğu hedefi ile hareket planı geliştirdi.

“Yitirdiklerimizin isimlerini yaşatmak toplum olarak görevimizdir”

Koç Halit Kıryağdı, depremin toplum olarak ciddi acı yaşamamıza sebep olduğunu, uzaktan akrabalarını yitiren biri olarak katıldığı cenazelerde acıları derinden hissettiğini belirterek, empati yapmanın bile çok zor olduğu bu ortamda yakınlarını kaybedenlere sabır diledi.



Yitirdiğimiz değerlerin isimlerini yaşatmanın toplum olarak görevimiz olduğunu belirten Kıryağdı, bu zor süreç içerisinde durdurdukları idmanları yeniden başlatmak üzere olduklarını söyledi.Kıryağdı, “Açılış Kupası sonrası takım sayılarının atmamış olması, takımların toplam 4 maç yapması ve uzun bir ara verilmesi takım üzerinde diğer ekiplerde olduğu gibi bir motivasyon kaybı yaşattı. Buna rağmen bizler yine de deprem felaketi sonrası ara verdiğimiz çalışmalarımıza önümüzdeki hafta yeniden başlıyoruz” dedi.

“Sakat oyuncularımızda ciddi iyileşme var, hedefimiz şampiyonluk”

Kıryağdı, Açılış Kupası’nın kendileri için iyi geçmediğini, bu süreçte sakatlıkları olan oyuncuların durumlarında iyileşme kaydedildiğini, Praise Okafor, Emre Kılıçarslan ve Alperen Güner’in sakatlıklarının oldukça düzelme kaydettiğini belirtti.

Halit Kıryağdı, “İyi bir kadromuz var, buna bir de ABD’den gelen Berkem eklendi. Hedefimiz kesinlikle şampiyonluktur, tam kadro olduğumuzda potansiyel bunu gerektirir. Öncelikle güzel bir basketbol ve paralelinde şampiyonluğa inanıyoruz” dedi.