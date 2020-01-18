GAÜ’den farklı tarife: 89-41

Basketbol Erkekler Süper Ligi’nde mücadele devam ediyor. Mağusa Arena’da oynanan maçta Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Girne Amerikan Üniversitesi’ni (GAÜ) konuk ederken, kazanan Girne ekibi oldu. Rakibine oranla üstün bir oyun ortaya koyan GAÜ, ilk yarısını 39-20 önde kapadığı maçı 89-41 kazanmasını bildi.

Bu sonuçla ligdeki galibiyet sayısını 3’e çıkaran GAÜ play-off iddiasını sürdürürken, DAÜ 1 galibiyette kaldı.

GAÜ’de 21 sayı üreten Mustafa Naimioğlu maçın en skorer oyuncusu olurken, ona 14 sayı atan Emre Çetinarslan eşlik etti. GAÜ’de süre alan 12 oyuncunun tümünün sayı üretmesi dikkat çekti.

DAÜ’de ise çift haneli rakamlara ulaşan tek oyuncu Melihcan Arslan olurken, maçı 12 sayı ile tamamladı.