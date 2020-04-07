ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Gazetelerinin Spor Manşetleri - 7 Nisan 2020
Spor
07 Nisan 2020 Salı 07:21
Kıbrıs Genç Tv
Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2020, 08:13
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
SIRADAKİ
HABERLER
1
Bugün hava nasıl olacak?
2
Fatih Portakal hakkında suç duyurusu
3
Digiturk'ten spor paketi üyelerine yeni imkan
4
3 otelde karantinada olan öğrenciler bugün evlerine...
5
Lapta’nın ilk pozitif vakası Gülerman yaşadıklarını...
6
Sterlin,Dolar ve Euro’da son durum
7
Berat Kandili bugün idrak edilecek
8
Aziz Kaya isyan etti: "50 çift eldiven ve 50...
9
Norveç Sağlık Bakanı: Koronavirüs salgınında...
10
Çin'de bugün ilk defa koronavirüs ölümü...
Digiturk'ten spor paketi üyelerine yeni imkan
Spor
Bayern Münih, antrenmanlara yeniden başladı
Spor
Şenol Güneş'ten 'evde kalın' çağrısı
Spor
Gazetelerinin Spor Manşetleri - 6 Nisan 2020
Spor
Sokağa çıkma yasağını delen futbolcuya 3 ay ev hapsi cezası
Spor
SON DAKİKA HABERLERİ
İnşaat sektörü gün sayıyor
“Covid-19 Ruhsal Danışma Hattı” faaliyete geçirildi
Yarın Berat Kandili
Serhat Akpınar’dan hükümete yönelik ekonomik...
Öğrenci ve akademisyenlere ücretsiz internet desteği
NÖBETÇİ ECZANELER
Lefkoşa
DİLEK ECZANESİ
Tel: 03922281867
Lefkoşa
ATAÇAĞ ECZANESİ
Tel: 03922231997
Lefkoşa
APAYDIN ECZANESİ
Tel: 03922275159
Lefkoşa
CANEŞ ECZ
Tel: 0392 225 52 20
Girne
GİRNE ECZANESİ
Tel: 03928151447
Girne
TÖRENSEL ECZANESİ
Tel: 0392 824 57 13
Girne
MARYAM ECZANESİ
Tel: 05338423637
Girne
SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
Tel: 03928152025
Gazimağusa
FAYDALI ECZANESİ
Tel: 03923656922
Gazimağusa
HALKIN ECZANESİ
Tel: 03923650112
Gazimağusa
TANYA SALİMER ECZ
Tel: 03923669988
Güzelyurt
SERCAN AVCI ECZANESİ
Tel: 03927144894
Güzelyurt
AYCAN ECZANESİ
Tel: 03927142316
İskele
ÖZBİRTAN ECZ
Tel: 03923712224
Üst Mesarya
KEZBAN DOYGUNEL ECZANESİ
Tel: 03923733360
Alt Mesarya
GÜRSOY ECZANESİ
Tel: 03923778449
Karpaz
MELEK İBRAHİM ECZ
Tel: 03923755366
Karpaz
SAKINER ECZANESİ
Tel: 03923744356
Lefke
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
Tel: 7278 565
Lefke
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
Tel: 05338829456
Facebook
36.6B
Twitter
5.5B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
SIRADAKİ HABER
Bugün hava nasıl olacak?
Kıbrıs
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE