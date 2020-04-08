Gazetelerinin Spor Manşetleri - 8 Mart 2020
- Spor
- 08 Nisan 2020 Çarşamba 07:24
- Kıbrıs Genç Tv
1 Bugün hava nasıl olacak? 2 Kendini karantinaya aldı, sosyal medyadan haber verdi 3 Karşıyaka yasta...Genç yaşta hayata veda etti 4 Harmancı, Ümit Tilki’nin defin prosedürü ile... 5 “Peki ama o zaman neden evlerimize kapandık?” 6 Manavoğlu’ndan “Önemli Duyuru” 7 Son gelen uçakla karantinaya alınan öğrencinin... 8 Çoğunluğu öğrenci, 168 kişi KKTC'de 9 Ülkü Ocakları'ndan 1000 aileye yardım 10 Yaşam Ayavefe'den KKTC'ye büyük destek
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Lefkoşa
UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ
Tel: 03924448688
Lefkoşa
EBRU BAŞAY ECZ
Tel: 03922270242
Lefkoşa
FERİN ECZANESİ
Tel: 0392 223 42 82
Lefkoşa
EDA ENVER ECZANESİ
Tel: 03922234810
Girne
EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
Tel: 05488811811
Girne
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
Tel: 03928213434
Girne
GÜNDAL ECZANESİ
Tel: 03928160543
Gazimağusa
ULUÇAY ECZANESİ
Tel: 03923652424
Gazimağusa
ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
Tel: 03923669555
Gazimağusa
GÜLOĞLU ECZANESİ
Tel: 0392 365 38 68
Güzelyurt
İNCİRLİ ECZANESİ
Tel: 03927142874
Güzelyurt
DOĞA ECZANESİ
Tel: 03927144640
İskele
SELİN ECZANESİ
Tel: 03923712856
Üst Mesarya
ŞEHERLİOĞLU ECZANESİ
Tel: 03922335533
Alt Mesarya
KINAY ECZANESİ
Tel: 03923777070
Karpaz
GÜRSEL ECZANESİ
Tel: 0392 374 51 70
Karpaz
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
Tel: 05338219606
Lefke
İLKSEN ECZANESİ
Tel: 03927278240
Lefke
ALTINCI ECZANESİ
Tel: 7278 500