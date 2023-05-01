G.Birliği Lefkoşa’da kazandı: 87-53

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de Savoy Marmara ile Caesar G.Birliği, YDÜ RA-25 Spor Salonu’nda karşılaştı. Rakibi karşısında oldukça etkili bir oyun ortaya koyan İskele ekibi, karşılaşmayı 87-53 kazandı. Marmara karşısında tüm periyotlarda skor üstünlüğü yakalayan G.Birliği, maçtan 35 sayı farkla galip ayrılırken, 6’ıncı maçında 3’üncü galibiyeti elde etti. Marmara ise aldığı yenilgi ile 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 3’üncü basamakta yer aldı.
Hiçbir oyuncusu çift haneli sayılara ulaşamayan Savoy Marmara’da 9’ar sayı üreten Fırat Ceylan, Halil Kutruza ve Özer Esenyel takımlarının en skorer oyuncuları oldular.