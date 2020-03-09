Gecenin galibi YDÜ: 86-75

Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluk adayı Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) RA-25 Spor Salonu’nda Lefke Avrupa Üniversitesi’ni (LAÜ) ağırladı. Mücadeleden 86-75 galip ayrılan YDÜ, bu galibiyetle birlikte iddialı duruşunu devam ettirdi.

Lefkoşa ekibinde 26 sayı 11 ribaunt üreten İhsan Üğütücü galibiyeti getiren isimlerin başında gelirken, 12 sayı 21 ribaunt ile oynayan James Darryl Palmer özellikle savunmada önemli görev üstlendi. YDÜ’de ayrıca kaptan Halil Kutruza 15, genç oyuncu Günay Ertopaloğlu 13 sayı ile maçı tamamladılar. LAÜ’de ise Hamit Çeliktaşlılar 23, Ömer Güner 19 ve Arif Yılmabaşar 14 sayı attılar.