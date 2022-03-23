Gençlerbirliği'nden tarihi galibiyet

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Prolig’de üçüncü hafta maçında Küçük Kaymaklı ile Larnaka Gençler Birliği karşı karşıya geldi. Lefkoşa Necati Taşkın Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma öncesinde K.Kaymaklı Kulübü’nde çeşitli hizmetlerde bulunan ve dün yaşamını yitiren Ozan Gürkanlar anısına saygı duruşu gerçekleştirildi.

Maça iyi başlayan İskele ekibi, bu üstünlüğünü ilk iki periyotta oldukça hissettirdi ve soyunma odasına 43-16 üstün gitti. İkinci yarıda daha dengeli bir oyun oynansa da skor üstünlüğünü koruyan Larnaka Gençler Birliği mücadeleden 77-47 üstün ayrılarak kulüp basketbol tarihindeki ilk galibiyetini aldı.

G.Birliği, ligdeki üçüncü maçında ilk galibiyetini elde ederken, yeşil-siyahlı K.Kaymaklı üçüncü maçtan da yenilgiyle ayrıldı.

İskele ekibinde Mert Akdeniz 16 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken, takım arkadaşı 15 sayı 7 ribaunt ile maçı tamamladı. K.Kaymaklı’da en skorer oyuncu 10 sayı yanında 11 ribaunt üreten Hasan Sakallı oldu.