Girne derbisinde beraberlik

Süper Lig’de 8.haftanın açılış maçında Girne derbisinde Türkocağı ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldi.

Girne 20 Temmuz Mete Adanır stadyumunda oynanan karşılaşmayı Kerem Eran yönetti.

Maçta 8.dakikada Insa’nın ayağından kazandığı golle Türkocağı 1-0 öne geçti. Bu gole 90 - 5.dakikaka Doğan Türk Birliği'nden Kenan Oshan karşıık verdi.

Bu beraberlikle Türkocağı puanını 20’ye , Doğan Türk Biriliği de 16'ya yükseltti.

Doğan Türk Birliği'nin beraberlik golü sonrası sahada kısa süreli gerginlikler yaşandı.

Karşılaşmaya her iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterirken maçı Başbakan Ersin Tatar da izledi.