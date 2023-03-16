Girne Belediyesi tarafından düzenlenecek Girne Yarı Maratonu 2023 ana sponsoru “Grand Pasha Group” oldu.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, ana sponsorluk sözleşmesine, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Grand Pasha Group Kıbrıs Koordinatörü Ali Çınar imza koydu. Sponsorluk sözleşmesinin imzalanması ile maraton “Grand Pasha Group Girne Yarı Maratonu 2023” adı altında organize ediliyor.

Girne Yarı Maratonu, bu yıl 30 Nisan Pazar günü yapılacak. Kordonboyu Atatürk Anıtı önünde başlayacak Girne Yarı Maratonu 3, 10 ve 21 kilometre olmak üzere üç farklı kategoride gerçekleşiyor.

Öte yandan Girne Belediyesi Spor Komitesi’nden verilen bilgiye göre, ana sponsorluk dışındaki yan ve küçük sponsorluklar için alımlar 20 Mart Pazartesi günü son buluyor. Sponsorluk başvurusunda bulunmak isteyen birey veya kurumlar, detaylı bilgi için Girne Belediyesi Spor Sorumlusu Seran Kaşif’e, 0533 871 29 29 nolu telefondan veya [email protected] e mail adresinden ulaşabilecek.