Girne’de kazanan GAÜ: 18-70

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Ligi’nde Akdeniz Spor Birliği ile Girne Amerikan Üniversitesi karşı karşıya geldi. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı galibiyetle tamamlayan taraf 70-18’lik skorla GAÜ oldu.

4-15, 8-32, 14-52 ve 18-70’lik periyotlarla farklı galip gelen GAÜ’de 16 sayı ile oynayan Yağmur Bozoğlan maçın en skorer oyuncusu oldu.

Kadınlar Ligi’ne 9 Mart Pazartesi oynanacak Akdeniz Spor Birliği – DAÜ, 12 Mart Perşembe günü oynanacak Rauf Denktaş Üniversitesi – DAÜ ve 13 Mart Cuma günü oynanacak Gönyeli – Akdeniz Spor Birliği karşılaşmaları ile devam edilecek.