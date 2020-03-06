banner22

Girne’de kazanan GAÜ: 18-70

Girne’de kazanan GAÜ: 18-70
banner32

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Ligi’nde Akdeniz Spor Birliği ile Girne Amerikan Üniversitesi karşı karşıya geldi. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı galibiyetle tamamlayan taraf 70-18’lik skorla GAÜ oldu.

4-15, 8-32, 14-52 ve 18-70’lik periyotlarla farklı galip gelen GAÜ’de 16 sayı ile oynayan Yağmur Bozoğlan maçın en skorer oyuncusu oldu.

Kadınlar Ligi’ne 9 Mart Pazartesi oynanacak Akdeniz Spor Birliği – DAÜ, 12 Mart Perşembe günü oynanacak Rauf Denktaş Üniversitesi – DAÜ ve 13 Mart Cuma günü oynanacak Gönyeli – Akdeniz Spor Birliği karşılaşmaları ile devam edilecek.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner38
SIRADAKİ HABER
KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 7 Mart 2020
KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 7 Mart 2020
  1. Kıbrıs

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

banner51

﻿