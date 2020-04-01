Gökbilen: "Hedefimiz Dr. Küçük oyunları"

Taekwondo Judo Karate Aikido Wushu federasyonu başkanı Eyüp Zafer Gökbilen Koronavirüs nedeniyle ülkedeki birçok spor etkinliği gibi kendilerinin de etkinliklerini askıya aldıklarını bunun yanında da uluslararası birçok organizasyonun da 2021 yılına ertelendiğini açıkladı.

Gökbilen WTF Olimpik sistem Kulüpler Şampiyonası, ITF-GTF ve WTF Voivoid Avrupa Şampiyonası, eniyi 20’ler müsabakaları ile Dünya Şampiyonası’nın ertelendiğini Aralık ayında yapılması planlanan Dünya Kupası’nın ise henüz netleşmediğini belirtti.

Gökbilen yayınladığı basın bildirisinde şöyle dedi:

“Yüz yılın en büyük tehlikesi Korona; ülkemizde de tehdidkar bir hal almıştır. Temennimiz, ülkemiz ve insanlarımızın en kısa zamanda bu tehlikeden en az zararla kurtulmasıdır. Yetkililere yardımcı olmak için hepimiz evlerimizde kalalım, dışarı çıkanları uyaralım ve sağlıklı kalmaya bakalım.

Tüm Faaliyetlerimizi ikinci bir talimata kadar durdurmuş bulunuyoruz. Her hafta yapılan etkinlikleri de askıya aldık. Olağanüstü önlemler bittikten sonra etkinliklerimizde yeni bir takvim oluşturacağız.

Belediyelerden yardım istedik, bu arada salonlarımızda dezenfekte edilirse faydalı olacaktır.

Her sene olduğu gibi, bu senede Kendi bayrağımız ve Kimliğimiz ile davet aldığımız etkinlikler ertelenmiştir.

Bu yıl;

Nisan ayında, Ukrayna da yapılacak olan WTF Olimpik sistem kulüpler şampiyonası 2021 ertelendi.

Mayıs ayında, Moldova da yapılacak ITF-GTF-WTF Voivod Avrupa şampiyonası 2021 ertelendi.

Haziran ayında, Kanada da yapılacak En iyi 20’ler müsabakaları 2021 ertelendi.

Temmuz ayında Bulgaristan da yapılacak Dünya şampiyonası 2021 ertelendi.

Aralık ayında, Rusya da yapılacak olan Dünya kupası ne olacak bilinmiyor.

Şayet şartlar elverirse Ekim ayında Girne de yapılacak Dr. Küçük Spor oyunları içerisinde yer alan Üç uluslararası etkinliği hedef olarak kabul edip, ona göre hazırlık yapmalıyız.

Çok zor bir süreçten geçiyoruz, sağlıklı ve zinde kalmamız gerekmektedir.

Tüm sporcularımıza sağlıklı beslenmeleri, Antrenmanlarını evlerinden yapmaları çağrısında bulunuyorum.”