Gökhan Gönül futbolu bıraktı

Türkiye’de Milli Takım ve Süper Lig'in en çok forma giyen isimlerinden Gökhan Gönül, 38 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Uzun yıllar Fenerbahçe ve Beşikaş'ta forma giyen Gökhan Gönül, profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Kararını, sosyal medyada paylaştığı bir videoyla duyuran Gönül, "Hayallerimin çok ötesinde yaşadığım 25 yıllık futbol hayatım için artık veda zamanı. Futbolu çok seven, futboldan kopamayan biri olarak, yeniden görüşmek dileğiyle…" mesajını paylaştı.

GÖNÜL'ÜN BAŞARILARI

38 yaşındaki tecrübeli isim 2007'de Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ardından 9 yıl Fenerbahçe, 4 yıl da Beşiktaş forması giydi. Kariyerinin son bölümünde yeniden Fenerbahçe'ye giden Gönül, son olarak Rizespor'da forma giydi.

66 kez A Milli Takım forması giyen Gökhan Gönül, kulüp kariyerinde 535 resmi maça çıktı ve 24 gol 69 asist yaptı.

Gönül, 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa sevinci yaşadı.