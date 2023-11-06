Gol duellosunda Beşiktaş kaybetti

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Bitexen Antalyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Mücadele, 3-2'lik Bitexen Antalyaspor galibiyeti ile tamamlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Saric ve Jehezkel (2) kaydetti. Beşiktaş'ın golleri ise Cenk Tosun ve Jackson Muleka'dan geldi.Karşılaşmanın ilk golünü kaydeden Cenk Tosun, Trendyol Süper Lig kariyerindeki 100. golünü kaydetmiş oldu. Sonradan oyuna dahil olan Ante Rebic ise Muleka'nın kaydettiği golün asistini yapan isim oldu ve siyah beyazlı forma ile ligdeki ilk gol katkısını yapmış oldu.

Bitexen Antalyaspor, Ağustos 2018'den bu yana ilk kez Beşiktaş'a rakip olduğu bir maçta üç gol atma başarısı da gösterdi.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 19 puanda kalırken, Bitexen Antalyaspor puanını 15'e yükseltti.