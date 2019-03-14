Golf Federasyon takımı Korineum’da farklı galip

Hafta sonu Korineum Golf Sahası’nda KKTC Golf Federasyon Takımı ile Silivri Klassis Golf Kulübü arasında 3 gün boyunca yapılan maçlarda takımımız 24-8’lik çok başarılı bir sonuç elde etti ve 30-31 Ağustos, 1 Eylül’de Silivri’de yapılacak olan rövanş karşılaşmaları için önemli bir avantaj elde etmiş oldu. İlk gün yapılan çiftli 4 ball alternate shot formatı ile oynanan oyunu takımımız 8-0 kazandı. İkinci gün çiftler matchplay formatı ile oynanan maçlar 5-3 takımımızın galibiyeti ile sonuçlandı. Üçüncü ve son gün oynanan tekler karşılaşmalarında ise takımımız 11-5 galip gelerek 3 gün sonunda genelde 24-8’lik bir skorla galip gelmiş oldu. 3 gün boyunca çok güzel bir havada gerçekleşen turnuvanın son günü, Silivri Golf Kulübü Başkan’ı Serdar Candar ve KKTC Golf Federasyonu Başkan’ı Soner Yekili birer konuşma yapıp kupa takdimi gerçekleştirildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2019, 21:37