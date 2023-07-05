Gönyeli SAM’da 6-12 yaş ve 13-16 yaş basketbol kursları başlıyor

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’ne bağlı Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde etkinlik ve kurslar devam ediyor.
Merkezde yaz dönemi için 6-12 yaş ve 13-16 yaş çocuklara yönelik basketbol kursları başlatılıyor.
kurslarıyla çocukların hem fiziksel gelişimlerini artırmak, hem de yaş gruplarıyla sosyalleşmeleri amaçlanıyor.
Basketbol eğitmeni Ahmet Gürel Alp önderliğinde başlayacak kurslar pazartesi ve perşembe günleri 17.30-18.30 (6-12 yaş) ve 18.30-19.30 (13-16 yaş) saatleri arasında Gönyeli İlkokulu basketbol salonunda gerçekleştirilecek.
Gönyeli SAM’a kayıt için ve detaylı bilgiye 05338253255no'lu telefondan ulaşılabilecek.