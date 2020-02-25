“Gönyeli Spor Kulübü” isimli kitap Akıncı'ya takdim edildi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, nezaket ziyaretinde bulunan Gönyeli Spor Kulübü Başkanı Ömer Saykal ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde, Gönyeli Spor Kulübü’nün faaliyetleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya bilgi veren Ömer Saykal, ayrıca, kulübün tarihini anlatan “Gönyeli Spor Kulübü” isimli kitabı da takdim etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Gönyeli Spor Kulübü’ne başarılar diledi.

Kabulde, Gönyeli Spor Kulübü As Başkanı Fahri Arabacıoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Şevki Öksüzoğulları ile Gönyeli Muhtarı Ömer Menderes yer aldı.