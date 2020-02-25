banner22

“Gönyeli Spor Kulübü” isimli kitap Akıncı'ya takdim edildi

“Gönyeli Spor Kulübü” isimli kitap Akıncı'ya takdim edildi
banner32

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, nezaket ziyaretinde bulunan Gönyeli Spor Kulübü Başkanı Ömer Saykal ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde, Gönyeli Spor Kulübü’nün faaliyetleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya bilgi veren Ömer Saykal, ayrıca, kulübün tarihini anlatan “Gönyeli Spor Kulübü” isimli kitabı da takdim etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Gönyeli Spor Kulübü’ne başarılar diledi.

Kabulde, Gönyeli Spor Kulübü As Başkanı Fahri Arabacıoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Şevki Öksüzoğulları ile Gönyeli Muhtarı Ömer Menderes yer aldı. 

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner21

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

banner51

﻿