Görev şehitleri anma turnuvası

Görev şehitleri anma turnuvası

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) görev şehitlerini anma amacıyla ilkini düzenlediği bölgeler arası futbol turnuvası 17- 28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

EL-SEN’den yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalar Göçmenköy Spor Kulübü sahasında oynanacak.

İki gruptan oluşacak turnuvada birinci grupta Lefkoşa Bölge Takımı, Gazimağusa Bölge Takımı; ikinci grupta ise Güzelyurt Bölge Takımı, Girne Bölge Takımı ve Teknecik Santral Takımı yer alıyor.

Maç programı şöyle:

17.06.2019 Pazartesi 18.30: Güzelyurt – Girne

19.06.2019 Çarşamba 18.30:  Lefkoşa – Mağusa
                        
21.06.2019 Cuma 19.30:    Teknecik  – Güzelyurt

24.06.2019 Pazartesi 18.30: Girne – Teknecik
    
28.06.2019 Cuma 18.00: 3.’lük maçı, 19.30: final

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Protokolle ilgili genel değerlendirme yapıldı
Protokolle ilgili genel değerlendirme yapıldı
  1. Kıbrıs
﻿