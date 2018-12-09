Gözler Porto maçında

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında yara alan Galatasaray'da gözler Porto karşılaşmasına çevrildi.

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 6. ve son hafta müsabakasında, Portekiz ekibi Porto ile 11 Aralık Salı günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Çaykur Rizespor maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda dayanıklılık çalışmaları yaptığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Antrenmandan önce Fatih Terim ve bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.