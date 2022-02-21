Göztepe - Galatasaray maçında 5 gol

Türkiye Süper Lig'de 26. haftanın perdesi İzmir'de kapandı, Galatasaray ile Göztepe galibiyet için kozlarını paylaştı. Son 14 lig maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen ve 29 puanla 15. sırada yer alan Galatasaray, İzmir'de şeytanın bacağını kırdı. Aslan 3'te Victor Nelsson'la öne geçti. İlk yarının son anlarında Taylan'ın eline çarpan top sonrası hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Cherif N'Diaye golü attı soyunma odasına takımla 1-1'lik beraberlikle gitti.

İkinci devrede de ilk yarıdaki gibi Göztepe baskısı vardı. Göz Göz aradığı golü 70'te yine penaltıyla buldu. Bu kez top ceza alanında Ömer Bayram'ın eline çarpınca hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı işaret etti. N'Diaye hata yapmadı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

84'te ise sahneye Bafetimbi Gomis çıktı. Arslanagic'in elle oynaması sonrasında kazanılan penaltının başına geçen Fransız golcü tabelayı 2-2 olarak güncelledi. 90+2'de bir penaltı kararı daha çıktı. Ancak VAR'a giden Kardeşler, Arslanagic'in elle oynamadığına karar verdi ve hem penaltıyı hem de tecrübeli oyuncuya çıkardığı kırmızı kartı iptal etti. 90+5'te bir penaltı daha çıktı. Berkan Emir ceza alanında Emre Kılınç'ın ayağına bastı, Kardeşler tam 5. kez penaltı kararını verdi. Topun başına geçen Gomis son sözü söyledi: 3-2.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2022, 22:40