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Gümüş At 2020

Gümüş At 2020
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Satranç Federasyonu tarafından 6-8 Aralıkta Acapulco Hotel’de gerçekleştirilen  turnuva tamamlandı.

Gümüş At’ı bu turnuvada Antrenörler Halil Şentuğ, Furkan Bakan ve Cengiz Hasman çalıştırdı.

MİLLİ TAKIMA GİREN SPORCULAR ŞÖYLE:

9 Yaş Kızlar 3.sü Masal OĞUZ (1.ile eş puanda)

10 Yaş Kızlar 5.si Akasya ESKİKÖY

10 Yaş Genel 6.sı Adem MERTGÖZ (4.ile eş puanda)

13 Yaş Kızlar 2.si Nehir ASLANTÜRK

16 Yaş Genel 4.sü Asrın ATABEN

17 Yaş Kızlar 4.sü Demet KANSU

Açıklamada mücadele eden tüm sporculara velilere teşekkür edildi.

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