Gümüş At 2020

Satranç Federasyonu tarafından 6-8 Aralıkta Acapulco Hotel’de gerçekleştirilen turnuva tamamlandı.
Gümüş At’ı bu turnuvada Antrenörler Halil Şentuğ, Furkan Bakan ve Cengiz Hasman çalıştırdı.
MİLLİ TAKIMA GİREN SPORCULAR ŞÖYLE:
9 Yaş Kızlar 3.sü Masal OĞUZ (1.ile eş puanda)
10 Yaş Kızlar 5.si Akasya ESKİKÖY
10 Yaş Genel 6.sı Adem MERTGÖZ (4.ile eş puanda)
13 Yaş Kızlar 2.si Nehir ASLANTÜRK
16 Yaş Genel 4.sü Asrın ATABEN
17 Yaş Kızlar 4.sü Demet KANSU
Açıklamada mücadele eden tüm sporculara velilere teşekkür edildi.