Güneş: "İlk maçımızı son maçımız gibi oynayacağız"

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda ile yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak karşılaşma öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında çevrim içi gerçekleştirilen basın toplantısında, milli futbolcu Burak Yılmaz ile birlikte açıklamalarda bulundu.

Hollanda karşılaşmasının önemine değinen tecrübeli teknik adam, "Futbolda en üst düzey organizasyon olan Dünya Kupası için bir yola çıkacağız. İlk müsabakalarımızı paket düşünürsek, Hollanda, Norveç ve Letonya ile oynayacağız. İyi başlamak istiyoruz. İlk maçımızı son maçımız gibi oynayacağız. İlk iki takım, gruptaki en güçlü rakiplerimiz. Onlara karşı alacağımız sonuçlar yolumuzu avantajlı hale getirebilir." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası Elemeleri'nin zorlu geçeceğini ancak bu zorluğu aşabilecek güçte olduklarını belirten Şenol Güneş, şöyle konuştu:

"Geçmişten bugüne gelene kadar, üst seviye organizasyonlara üst üste katılamadık. İlk defa böyle bir katılım şansımız var. Buna hazırlıklı olmak durumundayız. Koşulların en zorlu döneminden geçiyoruz, mazeretleri söylemenin bir anlamı yok. Eldeki şartlarda en iyisini yapmak için buradayız. Geçmişten tecrübelerimiz ve geleceğe ait beklentilerimiz var. Bu hayalleri daha önce ortaya koyduk. Ortak hayal yaptık. Yarın güçlü bir rakiple oynayacağımızı biliyoruz. Oyun içindeki tüm güzellikleri sunmak istiyoruz. Fair-play duygusundan ayrılmadan güzel bir maç oynamak istiyoruz. Belki 1-2 oyuncuyu kamptan çıkarmak zorunda kalacağız. Sağlık açısından sıkıntıları olan oyuncularımız var. Onları da değerlendireceğiz."

"Daha fazla yetenekli oyuncu üretmek durumundayız"

Güneş, kaleci tercihiyle ilgili gelen bir soruyu, "Bu zamana kadar oynadığı oyun itibarıyla takıma çok büyük katık yapan Mert (Günok) var. Aynı zamanda yetenekleriyle ön plana çıkan Uğurcan (Çakır) ve Altay (Bayındır) var. Arkalarında Gökhan (Akkan) var. Buna katılacak Ümit Mili Takım'da kalecilerimiz var. Kalecilerimizden memnunuz. Önemli olan müsabakada görev alan arkadaşımızın en iyisini ortaya koymasıdır. Onun için de yarın kararımızı vereceğiz." şeklinde yanıtladı.

Türk futbolundaki sorunlara rağmen geçmişte Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'na katılmanın önemine değinen deneyimli teknik adam, "Bunu sürekli hale getirmek için daha fazla yetenekli oyuncu üretmek durumundayız. Sadece yarışmayı düşünen, hazırı kullanan bir yapımız olduğu için sıkıntılarımız var. Bunu aşacak gücümüz var. Yeni bir vizyon çizmek istiyoruz. Şu anda sportif başarıya ihtiyaç var. Odaklandığımız nokta önümüzdeki 3 maç, özellikle ilk maç. Şu andan itibaren Hollanda maçını yaşamak istiyoruz. Çünkü süremiz çok kısa ve bir hafta içinde üç maç yapacağız. Ufak tefek sorunlar, dikkat dağınıklıkları var. Bunlar da çok normal. Onları çözmek durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.

"Cenk fiziksel olarak biraz geride"

Forvet oyuncularının durumuyla ilgili bilgi veren Şenol Güneş, "Burak (Yılmaz) sağlık olarak daha iyi durumda. Cenk (Tosun) yaklaşık 1 haftadır idmana çıkıyor. Onun dışında Kenan (Karaman) var. Onun sağlık sıkıntısı yok. Enes (Ünal) de zaman zaman takımında oynadı, büyük maçlarda çok daha iyi oynadı. Son müsabakada gol atarak geldi. Elimizdeki oyuncular içinden en iyisini kullanacağız. Cenk, sakatlıktan sonra az çalışabildiği için, fiziksel olarak biraz geride. 'Sakatlık olur mu?' diye durumuna bakacağız." açıklamasında bulundu.

Şenol Güneş, 2022 Dünya Kupası yolunda kafasındaki takımı ise şu sözlerle anlattı:

"2022'ye katılmak çok önemli. Sahada ezik olmayan ama havaya da girmeyen, futbolun gereklerini doğru yapan, hücumda ve savunmada olan, savaşan, vazgeçmeyen, oyun güzelliğini keyif alarak ortaya koyan, bunu da rakibe kabul ettiren, taraftara da geçirebilen bir takım olmak istiyoruz. Bu duygularla sahaya çıkıp en iyisini yapacağız. Tabii iyi sonuç da istiyoruz. Bunları yaptığımızda 2022 yolunun açılacağını düşünüyoruz. 2002'de de böyle başlamıştık. Hep sabrın çok önemli olduğunu anlattık. Yine aynı şeyi söyleyeceğiz. Dünya çapında bir takım olmak, dünya çapında oyuncular ortaya çıkarmak, Türk futbolunu gösterebilmek yarışmalarda oluyor. Bu yarışmalarda bıraktığınız izler, gelecek nesillerin önünü açacaktır. Birbirimize güvenle sportif başarıyı sürdürülebilir hale getirdiğimizde, bunun yansımalarının ülkeye katkı olarak döneceğini düşünüyoruz. 2002'de bu başarıyı yatırıma ve üretime tam olarak dönüştüremedik. İki yıldır buradayım ama bazı şeyleri hayata geçirmekte zorlanıyoruz. Sistem önümüzü tıkıyor. Sistemdeki mazeretleri kendimize bir silah edinirsek, bu doğru olmaz. Onları da kabul edeceğiz, çözüm odaklı iş yapacağız. O mazeretleri yaptıklarımızla düzeltebiliriz."

Hollanda'nın yüz ölçümü olarak küçük ancak futbolcu üretimi olarak örnek bir ülke olduğunun altını çizen Güneş, onların bu yöndeki başarısından da ilham alınabileceğini dile getirdi.

Deneyimli teknik adam, son olarak yarın 5. ölüm yıldönümü olan Hollanda futbolunun efsane ismi Johan Cruyff ile ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı:

"Cruyff'un kitabını okudum. Ben de hayatımı yazsam, aşağı yukarı aynı olur. Benzer hadiseler, olumlu, olumsuz koşullar, arkadaşlık ilişkileri, beklentiler, kıskançlıklar, zorluklar, başarının getirdiği doğrular ve hatalar ama bir farlılık da var. Cruyff iyi bir oyuncu olarak çıktı, dünya çapında isim oldu. Çok beğendiğim bir oyun tarzı vardı. Tek başına fark yaratan işler yapan ve takım oyuncusu olan bir isimdi. Karakteri ve genel kültürünü futbola yansıtan bir oyuncuydu. İspanya'ya gittikten sonra da dünya futbolunda yeni oyuncuların ve yeni futbol trendlerinin ortaya çıkmasında ön ayak oldu. Saygı değer bir oyuncu. Rahmetle anıyorum. Hollanda küçük bir ülke, arazi çok küçük, arazinin çok iyi kullanılması gerekiyor. Bu da bir kentsel dönüşüm, mimari düzenleme gerektiriyor. Onu iyi yaptıklarını düşünüyorum. Aynı düzenlemenin futbola da nasıl katkı yaptığını görüyorum. Teknik, çabuk, yaratıcı oyuncuları çıkaran bir ülke olmasını, ülkenin fiziksel yapısına da bağlıyorum. Trabzon'dan da öyle bir örnek verebilirim. Doğa şartları, çıkan oyunculara çok güzel etki yapabiliyor. Biz de bundan alıntı yapabiliriz. Futbol sanıldığı kadar basit değil. Basit görünür ama basiti yapmak çok daha basit düşünceyi gerektiriyor. Biz karmaşa içinde boğulup gidiyoruz."

Burak: Gruplara üç puanla başlamak istiyoruz

A Milli Futbol Takımı Kaptanı Burak Yılmaz, Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda'yı yenerek başlamak istediklerini söyledi.

Şenol Güneş'in göreve geldikten sonra koyduğu Dünya Kupası hedefine milli oyuncular olarak inandıklarının altını çizen Burak, "Hocamızın ilk geldiğinde söylediği bir şey var. 'Hayalim Dünya Kupası'nda olmak. Avrupa Şampiyonası çok önemli ama Dünya Kupası'nda olmak, ülkemizi temsil etmek çok farklı. Ben bunları yaşadım, sizlerin de yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Hak ettiğinizi düşünüyorum.' demişti. Biz de bu sözlerle birlikte yarın bu yolun ilk adımını atmak istiyoruz. Hollanda çok önemli ve güçlü bir rakip. Çok iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Yarın inşallah gereğini yapıp, gruplara üç puanla başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaşadığı sakatlığın etkilerinden tamamen kurtulduğunu vurgulayan deneyimli golcü, Dünya Kupası'nda da forma giymek istediğini belirterek, "Şu anda buradayım ve Dünya Kupası'na katılmayı çok istiyorum. Oynamayı da isterim. Önümüzde 1,5 yıl var. Ne olur ne biter bilmiyorum ama ülkemi Dünya Kupası'na sokmak için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Tabii ki her futbolcu Dünya Kupası'nda olmak ister, ben de isterim. İnşallah o yolda elimden geleni yapacağım." şeklinde konuştu.

Dünya Kupası eleme grubu maçlarını Avrupa Şampiyonası ile tamamen ayrı düşündüklerini aktaran Burak Yılmaz, "Bu maçları Avrupa Şampiyonası'na hazırlık niteliğinde göremeyiz. Bu maçlar oynadığımız en ciddi karşılaşmalar olacak. Dünya Kupası Elemeleri'nin ilk maçlarına zor bir fikstürle başlıyoruz. Aslında fikstür zorluğu ülke isimlerinden ziyade, hemen hemen her 2,5 günde bir maç oynamaktan dolayı olacak. Biz dün sabaha karşı burada olduk. Yarın en üst düzey bir maç oynayacağız. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmak için önümüzde çok uzun bir süre olacak. Onu bir kenara bıraktık. Hayallerimizde olan Dünya Kupası. Belki de hayatımızda oynayacağımız en ciddi maça çıkacağız. Nerede neye konsantre olduğumuzun farkındayız, hiç merak etmesinler." değerlendirmesinde bulundu.

Burak Yılmaz, "Avrupa'ya transfer olmakta geç mi kaldın?" sorusuna, "Geçmişe takılıp kalmak istemiyorum. Çok güzel bir kariyerim oldu. Bununla da çok gururluyum. Şu anda gitmeyi tercih ettim, bunda da doğru yaptığımı düşünüyorum. Genç arkadaşlarıma söyleyeceğim çok şey var, onlara özel yer açmam gerekiyor. Hiçbir zaman kendilerine inanmaktan vazgeçmesinler. Sabırlı fakat kararlı olmalılar." yanıtını verdi.

Kaptan Burak, ilerleyen yaşına rağmen formunu koruması hakkında ise şunları söyledi:

"Bunu çok çalışmaya borçluyum. Formsuz dönemlerim oluyor ancak oralarda kırılmıyorum, geri dönmeyi başarıyorum. Genç kardeşlerime de bunu söyleyebilirim. Forvet yetiştirme konusuna gelince, sadece forvet olarak değil her mevkide üretebilmek çok önemli. Biz yetiştirici değil, yarışmacı bir ülkeyiz. Kendi içimizde yarışırken, yetiştiricilikten uzaklaşıyoruz. Yeni yeni Türk futbolcularının önemli kulüplerde olması bizi yine bu yola itti. Başımızda üretmeyle ilgili en önemli isimlerden biri oturuyor. Muhakkak ki onun da planları vardır. İlerleyen dönemlerde mutlaka bunları yürürlüğe sokacaktır. Üstüne koya koya devam ediyoruz."

Deneyimli futbolcu son olarak, Galatasaray'ın Norveçli savunma oyuncusu Martin Linnes'in, "Türkler Haaland'dan korkuyor." şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Bizim defansımızda çok üst düzey oyuncular var. Erling Haaland da çok üst düzey bir oyuncu. Böyle korkma, korkmama gibi şeyleri düşünmüyoruz. Biz kimseden korkmuyoruz, kimse de bizde korkmasın. Biz sakin sakin yolumuza devam edelim. Çok üst düzey oyuncularımız var onlara güvenimiz tam. Tabii ki Haaland da çok büyük oyuncu, ona saygımız sonsuz ama sahaya çıkıp kazanmak istiyoruz. Biz hiç kimseden korkmadık." diyerek sözlerini tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, Hollanda maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yarın Hollanda'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki idman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman Hollanda müsabakasının taktik uygulamasıyla sona erdi.

İdmanı TFF A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.