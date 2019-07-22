Güvenlik Kuvvetleri takımı birinci Just LTD oldu

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Kupası Yol Yarışı önceki gün koşuldu.

8 kilometrelik yol üzerinde gerçekleştirilen yol yarışlarında takım klasmanında Güvenlik Kuvvetleri takımı birinci olurken Just LTD. İkinci, Health Zone da üçüncülüğü elde etti. Yarışta dereceye girenlere ödülleri ise Girne’de düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.

Takım Klasmanı

GÜVENLİK KUVVETLERİ

JUST LTD

HEALTH ZONE

Erkekler Genel Klasman

ESER KURT

CİHAN MENEKŞELİ

ALİ KORKMAZ

17-19 yaş

ALİ HALİL

FERDİ GÜZEL

20-35 yaş

CİHAN MENEKŞELİ

ÖMER FARUK CAN

TUNCAY YILDIRIM

35-45 yaş

ESER KURT

ALİ KORKMAZ

TÜMER DEPRELİ

46-50 Yaş

TAMER ISIRGAN

OLÇAR KIRCA

CEVDET TINARCI

51 yaş üzeri

AZİZ LİMASOLLU

BEKİR MODA

MEHMET İNECİ