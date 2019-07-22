Güvenlik Kuvvetleri takımı birinci Just LTD oldu

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Kupası Yol Yarışı önceki gün koşuldu.
8 kilometrelik yol üzerinde gerçekleştirilen yol yarışlarında takım klasmanında Güvenlik Kuvvetleri takımı birinci olurken Just LTD. İkinci, Health Zone da üçüncülüğü elde etti. Yarışta dereceye girenlere ödülleri ise Girne’de düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.
Takım Klasmanı
GÜVENLİK KUVVETLERİ
JUST LTD
HEALTH ZONE
Erkekler Genel Klasman
ESER KURT
CİHAN MENEKŞELİ
ALİ KORKMAZ
17-19 yaş
ALİ HALİL
FERDİ GÜZEL
20-35 yaş
CİHAN MENEKŞELİ
ÖMER FARUK CAN
TUNCAY YILDIRIM
35-45 yaş
ESER KURT
ALİ KORKMAZ
TÜMER DEPRELİ
46-50 Yaş
TAMER ISIRGAN
OLÇAR KIRCA
CEVDET TINARCI
51 yaş üzeri
AZİZ LİMASOLLU
BEKİR MODA
MEHMET İNECİ