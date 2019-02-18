Güzelyurt derbisinde 6 gol

Süper Ligin 18.haftasının kapanış maçında, Güzelyurt derbisinde Baf Ülkü Yurdu, Binatlı ile karşı karşıya geldi.

Maçtaki ilk gol, 21.dakikada Poulo ile Binatlıdan geldi.

Bu gole 37.dakikada Joseph ile Baf Ülkü Yurdu karşılık verdi.

İlk yarı 1-1’lik skorla kapanırken Binatlı 55’de Victory ile yeniden öne geçti.

66.dakikada ise Erdinç ile Baf Ülkü Yurdu skoru bir kez daha eşitledi.

72.dakikada Hafız ile 3.kez öne geçen Binatlı, skoru yeniden koruyamadı ve 83.dakikada Jorge’nin golüne engel olamadı.

Karşılaşmada başka golmayınca maçtan 3-3’lük skor çıktı.