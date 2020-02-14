Haftanın açılış maçında 3 gol

Süper Lig'de 19.haftanın açılış maçında Lefkoşa Atatürk Stadyumunda Çetinkaya ile Göçmenköy karşı karşıya geldi.

Göçmenköy ilk yarıda 32.dakikada Kenneth’in attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

74.dakikada Kenneth bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0 yaptı

Çetinkaya 78.dakikada Emek ile farkı 1’e indirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Göçmenköy karşılaşmadan 2-1 ‘ilk skorla galip olarak ayrıldı.

Bu galibiyetle Göçmenköy puanını 25’e yükseltirken , Çetinkaya 15 puanda kaldı.