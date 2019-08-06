Hakemler kampı değerlendirdi

Serhan KABLAN / (KTSYD-Nevşehir)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'na bağlı hakemlerin Nevşehir’in Kapadokya bölgesindeki kamp çalışmalarında sona gelindi.

3 Ağustos Cumartesi gününden beridir Nevşehir’de günde çift idman yaparak yeni sezona hazırlanan hakemler, bugün (7 Ağustos Çarşamba) sabah yapılan son antrenmanla kamp çalışmalarını tamamladı.

Beş gün boyunca güç depolayan ve fiziksel dayanıklılığa yönelik idmanlar yapan hakemlerin performansını ve kamp ortamını Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Niyazi Nizam ile KTFF Merkez Hakem Kurulu Atama ve antrenman sorumlusu Savaş Tilki değerlendirdi.

Ayrıca “Süper Lig Hakemi” Fehim Dayı, Evren Karademir, Turgay Misk, Mustafa Öztugay, “A Klasman Hakem” İsmail Ercan, “C Klasman Hakem” Cenk Aras Özfuttu, “B Klasman Kadın Hakem” Emine Yarkın ve “Aday Kadın Hakem” Cebriye Kuşçu, kariyerlerinin yanında hem yeni sezonla ilgili düşüncelerini hem de kampı değerlendirdi.

Niyazi Nizam: Lige hazırız

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Niyazi Nizam, kamp süresince hakemlerin performanslarından çok memnun olduğunu ve yeni sezona hemen hemen hazır olduklarını kaydetti.

Kamptaki esas amaçlarının fiziksel kondisyonun yanında hakemler arasındaki birlikteliğin artmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Nizam, bunun meyvelerini lig maçlarının başlamasıyla birlikte alacaklarını söyledi. Nizam, kampta gözlemler yaptığını ve lige hazır olduklarını gördüklerini ifade etti.

Futbolumuzla ilgili genel bir değerlendirme de yapan Nizam, “Özellikle maç sonlarında antrenörler tarafından yapılan açıklamaların üzerimizde artık bir baskı yaratıyor. Bu baskıların altından kalkabilmek için eğitiliyoruz. Gerek radyo gerekse de TV programlarında antrenörlerin yaptığı açıklamaların veya sosyal medyadaki paylaşımların daha fazla yaptırımlar uygulanması gerekiyor. Biz her türlü şartta ve sahada görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Savaş Tilki: Alttan gelen hakemleri, tecrübelilerle harmanladık

KTFF Merkez Hakem Kurulu Atama ve antrenman sorumlusu Savaş Tilki, yararlı bir kamp geçirdiklerini ve disiplinden asla taviz vermediklerini söyledi.

Böylesi güzel bir ortamda kamp yapma olanağını kendilerine sağlayan dernek yönetimine teşekkürlerini ileten Tilki, plan program çerçevesinde iyi bir kamp geçirdiklerini kaydetti.

Tilki, kamp sürecinin bilimsel çalışmalar sonrasında Pro. Dr. Cevdet Tınazcı’nın hazırladığı programlar kapsamında yapıldığını ifade etti.

Boş zamanlarda hakemlerin bir birleri ile kaynaşması ve sorunlarını dinlemek adına onlarla toplantılar yaptıklarını da belirten Tilki, bunun olumlu yansımalarını gördüğünü vurguladı.

Yeni sezonda Süper Lig’de daha çok hakeme görev vereceklerini ve bunun hakemler için bir fırsat olduğunu söyleyen Tilki, “Alttan gelenleri, tecrübelilerle harmanladık. Kaliteli hakem sayısını daha yukarıya çekmek istiyoruz” dedi.

Fehim Dayı: Kamplar motivasyonu artırır

Yeni başlayacak 2019-20 sezonu ile 20’nci sezonuna girecek olan tecrübeli “Süper Lig Hakemi” Fehim Dayı, çok yararlı bir kamp geçirdiklerini söyledi.

Böylesi kampların hem motivasyonu artırdığını hem de birlik beraberliğin üst seviyeye çıkması adına önemli olduğuna vurgu yaptı. Paylaşımların her zaman önemli olduğunu da ifade eden Dayı, yeni sezonu dört gözle beklediklerini kaydetti.

Turgay Misk: Hakemler de insandır, hata yapabilirler

Hakemliğe 2009 yılında başlayan ve bu sezon A Klasman Hakemden yeni adıyla “Süper Lig Hakemi”ne yükselen Turgay Misk, kamp döneminin süper geçtiğini belirtti. Katılımın yüksek olmasının performanslarını da etkilediğini ifade eden Misk, zaman zaman hakemler üzerinde oluşturulmaya çalıştığını düşündüğü konusunda da açıklamalar yaptı. Misk, “Hakemler de insanız, tabii ki hatalar yapabiliriz ama bunun en alt seviyede olması gerekiyor. Bizlerin de aileleri var ve öyle zamanlar oluyor ki çok kötü sözlere maruz kalıyoruz, bu bizleri üzüyor” dedi.

İsmail Ercan: Rekabet, motivasyonumu artırır

2010 yılında başladığı hakemlikte 9’uncu sezonuna gireceğini ifade eden yeni “A Klasman Hakem” İsmail Ercan, Birinci Lig’de görev almaya başladığı yıllardan itibaren her sezon üzerine koyarak yoluna devam ettiğini vurguladı. Yaşadığı sakatlık sonrasında 2 sezon hakemliğe ara verdiğini, geçen sezon yeniden testlere girerek başarılı olduğunu hatırlatan Ercan, B Klasmanda geçen sezon 29 maçta görev aldığını vurguladı. Hakemler arasında hep bir rekabetin olduğunu ve bunun bir motivasyon aracı olduğunu kaydeden Ercan, bu sezon da ne kadar fazla maç alırsa o yarışın içinde kendisinin de olacağını sözlerine ekledi.

Mustafa Öztugay: Bizler eskiden üstlerimizin yanına oturamazdık

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği’nde Genel Sekreterlik görevinde de bulunan yeni “Süper Lig Hakemi” Mustafa Öztugay, sezona hemen hemen hazır olduklarını kaydetti. Dernek başkanlığını bir bayrak yarışı olduğuna inandığının altını da çizen Öztugay, “Fehim hoca idollerimizdendir. 12 sezondur hakemlik yapıyoruz. Eskiden Üst Klasman Hakemlerin yanına bile oturamıyorduk. Şimdi ise çok sıcak bir ortam var ve bu bizlerin motivasyonlarını olumlu yönde etkiler” dedi.

Öztugay, “Önce Fehim Dayı sonra da kısmet olursa bizler dernek başkanlığı devralma konusunda düşüncelerimiz vardır. Zaman bize en doğru kararı verdirecektir” şeklinde konuşçu.

Evren Karademir: Güven ortamı kamplarda oluşturulur

Bu sezon “Süper Lig Hakemliğe” yükselen hakemler arasında olan Evren Karademir, çok verimli geçen bir kampı geride bıraktıklarını söyledi. Karademir, bulunulan ortamda gerek konforunun gerense de arkadaşlığın iyi olmasının motivasyonları artırdığını belirtti. Hakemlerin bölge bölge idmanlar yapması nedeniyle kampların bir birleriyle zaman geçirmek adına fırsat olduğunu söyleyen Karademir, hakemler arasındaki güven ortamının kamplarda oluştuğunu düşündüğünü vurguladı. Yeni sistemdeki adıyla oluşturulan “Süper "Lig Hakemi” sayısının artmasının Merkez Hakem Kurulunun elini de güçlendirdiğini ifade eden Karademir, rekabet ortamının yeni sezona olumlu yönde yansıyacağına inandığını sözlerine ekledi.

Emine Yarkın: Süper Lig’de maç yöneten ilk kadın orta hakem olmak istiyorum

2011 yılından beridir hakemlik yapan B Klasman Kadın Hakem Emine Yarkın, hedefinin Süper Lig’de maç yöneten ilk kadın orta hakem olmak istediğini söyledi. Atletizmden gelen bir yapısının olduğundan dolayı kondisyon açısından çok fazla sıkıntı çekmediğini belirten Yarkın, “bir kadın olarak hakem camiası bana çok fazla sahip çıkıyor. Bu da benim motivasyonumu artırır. Umarım ilerleyen sezonlarda daha üst düzey maçlarda görev alırım” dedi.

Cenk Aras Özfuttu: Bu şansı iyi değerlendirmek istiyorum

Hakemlerin en gençlerinden birisi olan 16 yaşındaki C Klasman Hakem Cenk Aras Özfuttu, futbol oynadığı dönemde bir anda hakem olmaya karar verdiğini belirtti.

Kendisine verilen bu şansı iyi değerlendirmek istediğini belirten Cenk, kamp süresinde tecrübeli hakem ağabeylerinden çok şeyler öğrendiğini de kaydetti.

Cebriye Kuşçu: Teşvik edildikçe, hırsım artıyor

4-5 sene önce hakem olmaya karar verdiğinde antrenmanlara başladığını, fakat bazı nedenlerden dolayı bırakıp bu sezona yeniden başladığını ifade eden Aday Hakemlerden Cebriye, hakemliğin kutsal bir meslek olduğunu vurguladı. Genç hakem, Savaş Tilki’nin kendisine çok fazla katkısının olduğunu ifade eden Cebriye, teşvik edildikçe hırsının da arttığını sözlerine ekledi.

Öte yandan

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Niyazi Nizam, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette başkan Niyazi Nizam’a Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi Savaş Tilki’nin yanında dört hakem eşlik etti.

Nizam, yaptığı kısa konuşmada kendilerine ulaşım hizmetini sağlamalarından dolayı Arı’ya teşekkürlerini ileterek, tesisteki koşulların kendileri açısından çok yararlı olduğunu ifade etti.

Arı ise kamp için hakemlerin Nevşehir’i tercih etmelerinin kendilerini çok mutlu ettiğini ve bu ilişkilerin devam etmesi temennisinde bulundu.