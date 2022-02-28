Hakemlerimiz bilgi tazelemeye devam ediyor

Genç Hakem Projesi kapsamında 23 – 24 Şubat 2022 tarihlerinde Ankara’da seminer düzenlendi. IHF Lektörü Martin Gjeding tarafından verilen eğitime 48 hakem katılırken, ülkemiz hentbol hakemlerinden Mehmet Ünalmış, Erdal Şamil, Halim Mert Güdenoğlu ve Çağakan Kılıç seminerde yer aldı. Türkiye Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hakan Küçükyılmaz’ın da yer aldığı seminer iki gün sürerken, kurallar hakkında 2 gün süren seminerde bilgiler tazelendi. Uluslararası hakemlerden İbrahim Özdeniz ve Kürşad Erdoğan’ında yer alıp bilgi verdikleri seminer 24 Şubat’da kursiyerlere verilen katılım belgeleri ile sona erdi.

Konfederasyon Şampiyonası takip edildi

Türkiye Hentbol Federasyonunun ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenen 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyon Şampiyonasını da takip eden ülkemiz hakemleri uluslararası şampiyonayı da takip etmiş oldular. KKTC Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ediz Arıkan ülke hakemlerinin seminerde bilgilerini tazelediklerini, özellikle değişen kurallarla ilgili olarak daha da donanımlı noktaya geldiklerini belirtirken, Ankara’da yer alan Konfederasyon Şampiyonasını da takip ederek, bilgilerini yenilediklerini belirtti.