Harika FMG sponsorluğunda satranç turnuvası başladı

Harika FMG sponsorluğunda gerçekleşecek olan Harika Bir Dünya Satranç Turnuvası 4 Mart Cuma günü yapılan açılışın ardından yapılan hamleler ile başladı. Beş tur sürecek olan turnuva A ve B olmak üzere iki kategoride gerçekleşecek. A kategorisi tüm sporculara açık olarak yapılırken, B kategorisinde ilkokul öğrencileri yarışacaklar.

Açılışta konuşan turnuva direktörü Hüseyin Sertbay, bu gibi turnuvaların çocukların ve gençlerin satranç gelişimi için en önemli etken olduğunu vurgularken, turnuvanın gerçekleşmesi için sponsor olan Dağlı Trading Ailesi’ne teşekkürlerini iletti. Dağlı Trading Genel Müdürü Cihan Abi ise böylesine önemli etkinliklerin çocuklarımızın gelişiminde çok büyük katkısı olduğunu, onları bilgisayar, tablet ve telefonlardan uzaklaştırdığını belirtti ve organizasyonu düzenleyen Sertbay Satranç Akademisi ve Çanakkale Satranç Kalesi eğitmenlerini kutladı. Konuşmaların ardından Cihan Abi ilk masadaki karşılaşmanın ilk hamlesini yaparak turnuvayı başlattı.

Turnuvanın baş hakemliğini Mehmet Atasoy, hakemliklerini ise Şahin Şahmaran ile Taylan Kaplan yapacaklar. Maçlar her Cuma saat 19.00’da Çanakkale Türk Spor Külübü, Selim Tilki Kulüp Lokali’nde oynanacak ve 1 Nisan tarihinde son bulacak.

İlk tur karşılaşmaları ve alınan sonuçlar:

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2022, 12:27