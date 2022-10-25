Hatayspor Beşiktaş'ı 90'da yıktı

Atakaş Hatayspor, 31. saniyede geriye düştüğü maçta, Beşiktaş'ı 90. dakikada attığı golle 2-1 yendi.

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında, Yeni Hatay Stadı'nda Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetti. Hatayspor 90. dakikada Beşiktaş'ı yıktı.

Maçın 31. saniyesinde Weghorst Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda sezonun en erken golü olarak kayıtlara geçti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Hatayspor 50. dakikada Ze Luis ile eşitliği sağladı. 90. dakikada sahneye çıkan Kaan Kanak Hatayspor'u 2-1 öne geçirerek takımına 3 puanı getirdi

Bu sonuçla ligde üçüncü galibiyetini alan Hatayspor 10 puana yükseldi. Ligde ikinci yenilgisini alan Beşiktaş ise 19 puanda kaldı.