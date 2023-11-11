Hatayspor Galatasaray'ın serisini bitirdi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenilen lider Galatasaray, namağlup ünvanını kaybetti.

Ligde ilk 11 maçında 10 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı takım, 12. haftada Mersin'de Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Mersin Stadı'nda yapılan maçın 14. dakikasında Rigoberto Rivas'ın kaydettiği golle 1-0 geri düşen sarı-kırmızılı ekip, 28. dakikada Wilfried Zaha'nın golüyle beraberliği yakaladı. Maçın ilk 45 dakikası bu skorla kapandı.

Mücadelenin 55. dakikasında Didier Lamkel Ze'nin golüyle bir kez daha öne geçen Hatay temsilcisi, maç sonuna kadar kalesini iyi savundu. Oyunun kontrolünü elinde bulundurmasına rağmen eşitliği sağlayamayan Galatasaray, sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Bu sezon ilk haftada deplasmanda Mondihome Kayserispor ile berabere kalan, sonrasında üst üste 10 maçı kazanan Galatasaray, ilk kez mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, milli maç arasına 31 puanla girerken, 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Hatayspor ise 4. galibiyetini alarak 17 puana yükseldi.

17 maçlık seri sona erdi

Galatasaray'ın Süper Lig'deki 17 maçlık yenilmezlik serisi bitti.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. "Cimbom" bu sezon da ligde çıktığı 11 maçın 10'unu kazandı, birinde berabere kaldı.

Son olarak Hatayspor'a 2-1 kaybeden Galatasaray'ın geçen sezondan beri süren 17 maçlık serisi de sonlanmış oldu.