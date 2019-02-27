Hatayspor'un müthiş geri dönüşü yetmedi...Galatasaray yarı finalde

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Sarı Kırmızılılar 2-0'ın rövanşında Hatayspor'a 4-2 mağlup olmasına rağmen yarı finale yükselmeyi başardı.

Galatasaray maçta 2-0 öne geçerken Hatayspor önemli bir geri dönüşle maçı 4-2 kazandı.

Hatay'da futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta Galatasaray'ın gollerini Muğdat Çelik ve Emre Akbaba kaydederken, Hatayspor'un gollerini de ikisi penaltıdan Gökhan Karadeniz olmak üzere Mirkan Aydın ve İsmail Çipe (k.k) attı.

Galatasaray'ın yarı finaldeki rakibi Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor maçının tur atlayanı olacak.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2019, 16:14